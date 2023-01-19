Bakan Dönmez'den son dakika Akkuyu açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını da duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS ile ilgili açıklama yaptı. Dönmez, "İnşallah bu yıl Akkuyu'yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz." dedi.
BAKAN DÖNMEZ'DEN AKKUYU NGS MESAJI
Bakan Dönmez, Akkuyu NGS ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah bu yıl Akkuyu'yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz." dedi.
KISA SÜREDE TÜRKİYE'DE OLACAK
Bakan Dönmez, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını bildirdi
Bakan Dönmez'in diğer açıklamaları şöyle:
Türkiye'de ilk defa doğal gaz ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojenin yüzde 20'ye kadar karıştırılarak şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. Şu güzel haberi de vermek isterim. Bu çalışmalar sadece evsel kullanımla sınırlı kalmayacak. Aynı mühendislik ekibi hidrojenin sanayide kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarına da devam ediyor. İnşallah oradan da güzel neticeler almayı ümit ediyoruz.
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