18. MEMORIAL ULUSLARARASI ÇOCUK RESİM YARIŞMASI BAŞLIYOR!

“Hayalimdeki Doğa” konulu resim yarışması, bu yıl küresel olarak tüm insanlığı etkileyen çevre sorunları konusunda farkındalık oluşturan ve gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın çocukların gözünden nasıl hayal edildiğine dikkat çekilen bir organizasyon olarak öne çıkıyor.Yarışma, geleceğimiz olan çocukların yaşamayı hayal ettikleri doğayı resmetmelerini, bu sayede doğayı koruma ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalığı artırarak, renklerin ve sanatın iyileştirici gücüyle hayallerini yansıtmalarını amaçlıyor.Resim çocukların özgüvenlerini destekliyorMemorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Pedagoji Uzmanı Dr. Melda Alantar, resim yapmanın çocuk gelişimine önemli faydaları olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Resim, özellikle küçük yaşlarda sözcüklerden daha güçlü bir anlatım aracıdır. Çocukların kişilik özelliklerini, insanlar arası ilişkilerini ve değer yargılarını yansıtan güçlü bir araçtır. Bu nedenle, anne baba ve öğretmenlerin çocuklara çizme olanağı sağlamaları ve onu bu konuda cesaretlendirmeleri yeterli olurken, ilerleyen dönemlerde ise çocuğun çizme eğilimini hızlandıracak bir eğitim yaklaşımı izlenmelidir. Resim yarışmasında dereceye giren eser sahiplerinin ödüllendirilmeleri, çocukların özgüvenlerini desteklemekte ve yeteneklerinden haberdar olmalarını sağlaması sayesinde çocuk gelişimini desteklemektedir.1. Vestel V TAB Z1 Tablet, Bluetooth Kulaklık ve Belderia Bisiklet2. Vestel Akıllı Saat ve Belderia Bisiklet3. Belderia Bisiklet4. Vestel Akıllı Saat ve Bluetooth Kulaklık5. Vestel Akıllı SaatMansiyon: Akademi Çocuk Eğitim Seti1- Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacaktır.2- Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kağıdına, pastel boya ile yapılacaktır.3- Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonu yazılmalıdır. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahiptir.4- Yarışmaya katılan çalışmalar, eser sahiplerine iade edilmeyecektir. Yalnızca dereceye giren eserler 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda eser sahiplerine verilebilir.5- Yarışmacılar resimlerini 1 Nisan 2023 Cumartesi gününe kadar Memorial Ataşehir, Bahçelievler, Şişli, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle, Kayseri Hastaneleri ile Memorial Hizmet Hastanesi'ne elden veya posta yoluyla ulaştırabilirler.6- Kazananlar 17 Nisan Pazartesi günü www.memorial.com.tr 'den duyurulacaktır.