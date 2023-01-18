  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,33 - 20,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

İstanbul'da diş ağrısı çeken bir kişinin akraba önerisiyle eve çağırdığı diş doktoru inşaat işçisi çıktı. Dişlerinin tedavisi için 10 bin lira ödeyen Rıdvan K, tedavinin düzgün olmadığı gerekçesiyle yaptığı araştırmada dişçisinin sahte olduğunu öğrenince suç duyurusunda bulundu. Sahte dişçi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 18.01.2023 - 13:22 Güncelleme: 18.01.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
İstanbul'da diş ağrısı çektiği için akrabasının önerisi üzerine eve gelen diş doktoru inşaat işçisi çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; olay geçtiğimiz yıl 1 Mayıs tarihinde Şişli ilçesinde meydana geldi. 44 yaşındaki Rıdvan K., (fotoğrafta) akrabasına dişinin ağrıdığını söyledi. Akrabası Fırat K., ise bir dişçi tanıdığının olduğunu isterse eve gelip kendisini tedavi edebileceğini söyledi.

Diş ağrısı çeken genç adam akrabasının önerisini kabul ederek 40 yaşındaki Ferhat B.'yi evine davet etti. Diş tedavisi aletleriyle eve gelen Ferhat B., ağrı çeken Rıdvan K.'ye bir takım tedavi uyguladı. Genç adam dişçisine yaptığı uygulamalar karşılığında toplamda 10 bin lira ödeme gerçekleştirdi. Ancak Rıdvan K., tedaviye rağmen diş ağrılarını dindiremedi.

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'daki sahte doktorla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, refakat talebi ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanan Özkiraz'ın bu hekimle birlikte bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunu açıkladı. Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesi feshedildi, çocuk cerrahisi uzmanı maaşı kesilip il içinde başka bir hastanede görevlendirildi, ameliyathane sorumlu doktoruna da kınama cezası verildi.

TEDAVİDEN MEMNUN KALMADI

Evine tedaviye gelen Ferhat B.'den şüphelenen genç adam yaptığı araştırmada kendisini tedavi eden kişinin gerçek doktor olmadığını öğrendi. Kendisini tedavi eden vatandaşın inşaat işçisi olduğunu öğrenen genç adam yaşadığı şokla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdur şikâyet dilekçesinde akrabasının önerisi üzerine Ferhat B.'nin kendisini doktor olarak tanıtıp evde tedavi uyguladığını ve 10 bin lirasını aldığını söyledi.

ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ OLDU

Rıdvan K.'nın dişlerinin eskisinden daha kötü bir hale geldiğini ve ilk etapta kendisini Murat olarak tanıtan kişiden şikâyetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvuruldu. Ferhat B., ifadesinde şikayetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını söyledi.

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'den seçim çalışması: Rakı ve zemzem ısmarlayın
Yunanistan'a kaçmayan çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı!
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda altı kanun teklifi kabul edildi!
Lavrov'dan Batı'ya Hitler benzetmesi...
Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
İbrahim Haskoloğlu'ndan Trabzonlulara haddi aşan sözler: Çernobil artıkları...
Ahmet Türk: 6'lı masa Babacan'ın söylediklerinin altına imza atsın
PKK elebaşı Karasu'dan İmamoğlu'na 'ahmak' desteği: Süleyman Soylu'ya demişse ne olmuş yani
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak
HDP'li Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na şartlı onay: Uygun aday ama bizim de taleplerimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Meral Akşener'e başörtüsü sert tepki!
Helikopter kazasında sabotaj şüphesi
Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.
Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT ne zaman Meclis'e gelecek?
İsveç'e NATO yolu yeniden gözüktü mü? Bakan Akar'dan skandallara imza atan İsveç ile ilgili flaş açıklama
NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! O ülkeye uçak konuşlandırdı, amacı çok başka
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden görülmemiş ihale: 171 bin TL'ye heykel saydırdılar
Yunan basınında F-16 paniği! Yunanistan’ın gözü Bakan Çavuşoğlu ziyaretine kilitlendi
İsveç'in ardından Finlandiya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçakça hedef aldı: NATO'ya böyle zor girersiniz
19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca... .

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

Dünyanın en yaşlı insanıydı! İşte tanıklık ettiği 49 tarihi olay

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

'Yok artık' dedirten olay: Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...

Aydın'dan kahreden haber: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti...