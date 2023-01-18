Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmakla yükümlü olduğu 100 kilometrelik metro hatlarını sonlandıramamasını eleştiren Karaismaioğlu 'Yapımından sorumlu oldukları metro hattının üzerinde hafriyat döken belediye olarak tarihe geçtiler. Belediyelere devletimiz bir bütçe verdi. Ama maalesef paralarda işte ortada yok. Bunun hesabını zamanı geldiğinde milletimiz sandıkta soracaktır 'diye konuştu. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'u kendi gelirleri ile finanse edecek şekilde hizmete sokacaklarını söyledi.İGA İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle bir araya gelerek yürüttükleri projeler hakkında bilgi veren Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği altyapı projeleri ile büyük mesafeler aldığını, bu alanda kazandığı tecrübeyi ihraç eden bir konuma geldiğini söyledi. Dünyanın en büyük projelerinde Türk müteahhitlerinin ve mühendislik çözümlerinin aranır hale geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, yürütülen altyapı projelerine karşı çıkmanın ülkenin gelişmesine karşı çıkmakla eş değer olduğunu söyledi.Karaismailoğlu 'Gezi olaylarında bu projeleri yapmayın demek Türkiye'ye düşmanlıktı. Biz bunlara kulak assaydık Türkiye büyüyemezdi. Dünyada nerede bir sorun varsa Türkiye görüşü nedir diye aranan bir ülke. Bu işleri yapabilmek için güçlü bir irade ve güçlü bir lider gerekiyordu. Bizde de güçlü bir lider ve onun sayesinde güçlü bir irade var. O yüzden 2053 yılına kadar yapacağımız projelerini planladık' dedi.Hayata geçirilen projelerin bugün yapılmaya başlanması durumunda yatırım maliyetlerinin neredeyse iki katın çıkacağını, tedarik süreçlerindeki sıkıntılardan dolayı ise tamamlanamayacağını vurgulayan Adil Karaismaioğlu 'Çanakkale Köprüsü 2.5 milyar Euro. Bugün yapmaya kalksanız 3.5 milyar Euro. Ayrıca bu kadar kısa sürede yapamazsınız. 17 yılda Bolu Dağı tüneli yapılamadı. Yabancı müteahhitler paramızı aldılar. İşi de bitirmediler. Bugün geliyorsunuz 4 yılda biten Çanakkale Köprüsü. 17 yıl gecikme projenin zararı 400 Milyon Euro. Bugün yaptığımız yatırımlar sayesinde 1 milyar litre akaryakıttan, 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Çevresel kazançlarımız 100 binlerce ağaç demektir 'diye konuştuFizibilitesi uygun yap-işlet-devret projeleri sayesinde diğer yatırım bütçesi ile Anadolu'nun farklı köşelerinde yüzlerce projeyi yürüttüklerini aktaran Karaismaioğlu, 75 milyon metrekarelik çorak bir alanda hayata geçirilerek ekonomiye kazandırılan İstanbul Havalimanı'nın bugün dünyaya ilham bir proje olduğunu kaydetti.Katıldığı uluslararası toplantılarda İstanbul Havalimanı'nın başlangıcından bugüne kadarki hikayesini anlattığında hayranlıkla izlendiğinin vurgulayan Karaismailoğlu şöyle devam etti:'Bu kadar başarılı projeyi planlamamızdan milim sapmadan yönetmemiz Türkiye için gurur meselesi. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi dolduktan sonra ve dolmaya yakın bu işin planlaması, doğru zamanda doğru yatırım yapılması dünyada en kıymetli işlerimizden bir tanesi. Bu kadar kısa bir sürede devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 Milyar Euro'luk bir yatırımla Türkiye ekonomisine, dünyaya kazandırmak herkesin yapabileceği bir iş değildi'Salgının etkilerinin devam etmesine rağmen geçen yıl 65 milyon yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nın beklenenin üzerinde bir performans gösterdiğini belirten Karaismaioğlu' Bu yıl yolcu sayısı 70 milyonu geçecek. Türkiye'yi dünyaya bağlayan bir merkez burası. Türkiye'nin ve İstanbul'un 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Yolcu sayısını arttırmak, burayı geliştirip büyütmek en büyük görevimiz. THY'nin büyümesi ve farklı markalarında gelmesi bizim de tercih ettiğimiz. Hem THY büyüyecek hem de çeşitlilik artacak. Günlük 500 bin nüfusun olduğu devasa bir yaşama alanı. İstanbul'a değil dünyaya hizmet ediyor'dedi.Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin ise mayıs ayının ilk günlerinde bitireceğiğini ifade eden Karaismailoğlu 'Sabiha Gökçen'in kapasitesi şu anda 35 milyon yolcu. Yeni bir kapasite genişletme ihalesi ile birlikte burayı daha büyütmeyi planlıyoruz. Hem İstanbul Havalimanı hem Sabiha Gökçen Havalimanı büyüyecek 'diye konuştu.Geçen yıl 32 milyon yolcu ağırlayan Antalya Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na benzer bir modelle devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 765 milyon Euro'luk bir yatırımla genişletileceğini ifade eden Karaismailoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın da benzer model ile 300 Milyon Euro'luk bir yatırım yapılacağını söyledi.Geçen yıl 5G'li bir havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın 22 Ocak Pazar günden itibaren metrosuyla dünyaya hizmet vereceğini ifade eden Karaismailoğlu şöyle devam etti'Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu pazar günü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle açacağız. İlk önce Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını hizmete açacağız. Kağıthane' den başlayacak metromuz Hasdal- Kemerburgaz - Göktürk- İhsaniye, İstanbul Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Kargo güzergahından hizmet verecek. Önümüzdeki yaza girmeden Kağıthane –Gayrettepe arasındaki 3.5 kilometreyi haziran ayına varmadan açacağız. Ayrıca pazar günü açacağımız Kağıthane istasyonumuzla beraber Mecidiyeköy Mahmutbey hattını Kağıthane hattıyla entegre olacak. Önümüzdeki yıl sonuna doğru İstanbul Havalimanı'ndan sonra Arnavutköy, Başakşehir ve Marmaray'a kadar uzanan bölümü var. Yıl sonu itibariyle bitirdiğimizde burası 69 km uzunluğunda devasa bir metro hattı olacak. Bütün metro haltlarını birbirine bağlayan bir metro hattı' şeklinde konuştuBununla birlikte önemli bir projeyi yürüttüklerini ve yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını kaydeden Karaismailoğlu 'Ankara-İstanbul-hızı tren hattı Gebze'den ayrılarak Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Yavuz Sultan Selim köprüsü ve İstanbul Havalimanı'na buradan ise Avrupa'ya kadar devam edecek. İstanbul Havalimanı'nı hızlı tren ağımızla buluşturacağız' dedi.Türkiye'nin mega projelere başladığında sürekli aynı kesimler tarafından eleştirildiğinin altını çizen Karaismailoğlu ' Bunu eleştirenler aynı kesimlerdi. Hatta Gezi olayları başladığında oradaki marjinal gruplar 'Gezi eylemlerini bitiririz ama İstanbul Havalimanı'nı, Kuzey-Marmara Otoyolu'nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksınız' demişlerdi. O zaman bazıları buna hak veriyordu. Bugün geldiğimizde bunlar olmasaydı İstanbul, Türkiye ne olurdu ? Kendi kabuğunu kıramaz, sıkışıp kalırdı. Bunların hepsi bir ihtiyaçtan yapıldı. Eğer siz devletseniz önümüzdeki yıllarda çıkacak problemleri bugünden görüp tedbir almak zorundasınız 'diye konuştuKanal İstanbul'unda da böyle bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu 'Dünya ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton. 2030 yıla geldiğimizde 25 milyar tona çıkacağı gözüküyor. Bugünden tedbir almamız lazım. Ancak bugünden de ciddi problemler var. Gemilerin bekleme maliyetleri ve Marmara Denizi'ne verdiği sıkıntılar var. İstanbul Boğazı dünyanın en riskli deniz su yollarından biri. Geçmişte yaşanmış kazalar var. Bugün 40 bin gemi geçiyor. Suveyş Kanalı'ndan yılda 24 bin gemi geçiyor. 9 miyar dolarlık kazanç sağlıyorlar. Buradaki bu yoğunluğu azaltmak için devlet olarak çözüm bulmak zorundayız. Kanal İstanbul tamamen bir ihtiyaçtan doğmuş. Boğazı kapatmayacağız, yükünü hafifleteceğiz 'şeklinde konuştuKanal İstanbul'un maliyetini kendi gelirleri ile karşılayacak bir proje olarak hayata geçireceklerini ifade eden Karaismailoğlu şunları söyledi:'Şu anda Kanal İstanbul üzerinden geçen, vatandaşımızı ulaşım ihtiyacını karşılayacak Sazlıkdere Köprüsü ve bağlantı yolarında inşaatlar devam ediyor. Halkalı'dan Avrupa'ya giden tren hattımız Kanal İstanbul'un altından geçecek şekilde tünel olarak projelendirildi. İmar hatlarına başlandı. Ulaşım yolları bittikten sonra ana ihalemizi yaparak dünyanın en büyük alt yapı projelerinden olan Kanal İstanbul'u da kendi gelirleri ile finansa edecek şekilde ülkemizin hizmetine sokacağız. Karadeniz'deki büyük bir lojistik bir limanı ile birlikte Roterdam ve Singapur limanlarına benzer bir limanla Karadeniz'deki lojistik hareketliliğe yön vereceğiz'Bu yıl 15 milyona yakın turist ağırlayan İstanbul'un ekonominin merkezi olduğunu aktaran Karaismailoğu 'İstanbul kendi kendine yetemediği zaman dışarıdan buraya kimse gelir mi ? İstanbul yatırım ister. Metro ile birlikte bütün ulaşım ağlarının planlanması gerek. Birinci şart metro hatlarının bitirilmesi gerek. İstanbul ulaşım ana planında bin 100 kilometre metro yapılması gerekiyor. Şu an da 284 kilometre İstanbul'da işletilen metro hattı var. Bunların hepsi 2019 yerel seçimler öncesi yapılmıştı. Bizim bitireceklerimizle birlikte 380 kilometreye ulaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bitirmesi gereken 100 kilometre hat. Ama görüyoruz ki hiç öyle bir heyecan da yok öyle bir dert de yok. Başakşehir- Kayaşehir metro hattını yapmayacaklarını söylediklerinde biz devraldık. Devraldığımızda yüzde 5'ti yapım oranı . Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var. Oda yüzde 1'lerde falandı. Onun da güneyinde Bağcılar, Kirazlı' dan Halkalı' ya 9 kilometre bir metro hattı vardı. O da yüzde 5'lerdi. Başakşehir metrosunu bitiriyoruz. Diğer hatlarda üzerinden 4 yıl geçti. Diğer hatlarda bir ilerleme yok. Belediyelere devletimiz bir bütçe verdi. Ama maalesef paralar da işte ortada yok. Bunun hesabını zamanı geldiğinde milletimiz sandıkta soracaktır. Bunun yanında dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. Yapımından sorumlu oldukları metro hattının üzerinde hafriyat döken belediye olarak tarihe geçtiler'diye konuştuCHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler köprüsü projesini tamamlamadığının da altını çizen Karaismailoğlu, 'Adana şehir merkezinde Adana Büyükşehir Belediyesinin yapmak zorunda olduğu 15 Temmuz şehitler köprüsü. Belediyeyi ilgilendiren yakından bir proje. Maalesef bir yandan da CHP'li belediyelerin halkına hizmette uzak kaldıkları günlerde bizde vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak projeleri devir alıp tamamlıyoruz. Adana'daki 15 Temmuz şehitler köprüsü nisan ayında bitip halkımızın hizmetine sunacağız' dedi.