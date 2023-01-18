Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı cezaevinde hayatını kaybetti! Elif Karlı'dan ilk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Elif Karlı eşinin kaybıyla yıkıldı. Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti. İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, 6 aydır Tokat cezaevindeydi.Acı haberi sabaha karşı alan Elif Karlı 2. Sayfa programına şu açıklamayı yaptı:'2 gün önce çok ağır bir grip geçirdi. Zatürreden de şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü, aramayınca telaşlandım. Sabaha karşı 04.00 sıralarında cezaevinden bir telefon aldım.Cengiz'in rahatsızlandığını ve kalp krizi geçirdiğini alıştırarak söylediler. Vefat ettiğini söylediler. En son geçen salı sesini duydum. 6 Ocak'ta da doğum günüydü görüştük.En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Saç sakal tıraşı olduğunu söyledi. Moralinin yüksek olduğunu söyledi ama eşim ağır hastaydı... Kalp rahatsızlığı vardı.'Bir dönemin sevilen şarkıcılarından Elif Karlı, zor zamanlar geçiriyor. İki çocuk annesi Elif Karlı'nın sitem dolu sosyal medya paylaşımı dikkat çekmişti. Elif Karlı, son olarak ise eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutlamıştı.90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı bir süredir çete mensupluğundan cezaevinde.Zor zamanlar geçiren şarkıcı Elif Karlı geçtiğimiz günlerde eşi Cengiz Karlı ile evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.30 sene önce bugün el ele.. Hayatı her şeyiyle göğüslemeye söz verdik, uzun yola çıktık biz. Çok da güzel başardık da... Alkışlar ikimize... İlk kez birbirimizi görmeden geçireceğiz belki bugünü... OlsunSenelerimiz daim, kutlu, yeter ki senin canın sağolsun❤️Sen gelince kutlarız' demişti. Eşine özlemini dile getiren Elif Karlı'dan son olarak sitem dolu bir paylaşım gelmişti.Eşinin hasta olduğunu ve 6 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen Elif Karlı 'Söz meclisden, gerçek dostlarımızdan dışarı' diyerek veryansın etmişti.Paylaşımında sitem eden Karlı, 'Çayımız mı acıydı, dilimiz mi sivriydi bilemedik. Ya da kalbimiz mi pamuktu? Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer. (Söz meclisten, gerçek dostlarımızdan dışarı) ifadelerini kullandı.Karlı'nın paylaşımına Ebru Yaşar, Yeşim Salkım ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerden destek yorumları yağdı.Elif Karlı, eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. Elif Karlı, paylaşımına 'Nice sağlıklı, mutlu ve özgür yıllar sevgilim, eşim, şans bizden yana olsun. İyi ki doğdun' notunu ekledi.Yıllar içindeki değişimi ile dikkat çeken Elif Karlı'nın iki çocuğu var.