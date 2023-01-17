İmamoğlu'nun yargılanacağı davaya ilişkin kirli çamaşırlar ortaya döküldü!

CHP kaynaklarının doğruladığı habere göre; İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması, 15 Haziran 2023'te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi sanığın, 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.İmamoğlu'na siyasi yasak da talep edilen davanın konusu 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihale.Davada İmamoğlu'nun ihaleyi verdiği kişilerden Serdal Taşkın ve Cengiz Özkarabekir ile ilgili ortaya yeni iddialar atıldı. Cengiz Alçayır'ın paylaştığı iddiaya göre; CHP'li Başkan'ın yakın arkadaşı ve Kültür A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atadığı Serdal Taşkın, belediyeden hak edişini ödeme karşılığında İmamoğlu İnşaat'tan 2 işyeri ve 1 daire aldı. Öte yandan 13 ihaleden de KDV dahil 50 Milyon TL Taşkın'ın hesabına geçirildi.Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun ihalede ismi geçen diğer bir isim olan Cengiz Özkarabekir'i tanımadığını ifade ettiği fakat Özkarabekir'in FETÖ nedeniyle kayyum atanan Bugün TV'de program müdürlüğü yaptığı sırada İmamoğlu ile birlikte fotoğraflarının bulunduğu dikkat çekti.