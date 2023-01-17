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ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus’ta muhalif siyasetçi Syvatlana Tsikhanouskaya ve bazı aktivistler hakkında başlatılan gıyabi yargılamalardan dolayı 25 Belarus yetkilisine vize yasağı uyguladıklarını açıkladı.

ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!
Ekleme: 17.01.2023 - 22:54 Güncelleme: 17.01.2023 - 23:01 / Editör: Ozge Selin
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!
Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Belarus'taki siyasi yargılamalar üzerine adım attıklarını duyurdu.

Belarus yönteminin, muhalif lider Syvatlana Tsikhanouskaya ve diğer demokrat aktivistlerin asılsız suçlamalarla gıyabında yargılanmalarının 'Belarus halkını ve onların demokratik özlemlerini siyasi amaçlı yargılamalarla bastırmaya devam ettiğini' ileri süren Blinken, 'Dışişleri Bakanlığı, bu insan hakları ihlallerine yanıt olarak demokrasiyi baltalamaya karıştıkları için 8015 sayılı Başkanlık Bildirgesi kapsamında 25 yetkili kişiye vize kısıtlaması uygulamak üzere harekete geçti.' ifadelerini kullandı.

Blinken, Tsikhanouskaya'nın yanı sıra Belarus'un demokratik geçişini yönetmekle görevli organ olan Koordinasyon Konseyi Başkanı Volha Kavalkova'nın ve birçok demokrasi yanlısı kanaat önderinin de Minsk'te başlayan davada yargılandığı bilgisini paylaştı.

Bugün vize yasağı uygulananlar dahil, Belarus'taki 2020 seçimlerinden bu yana 322 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdiklerini kaydeden Blinken, şu ifadeleri kullandı:

'Bu rejim, barışçıl protestocuları, demokratik muhalefeti, gazetecileri, sendikacıları, aktivistleri, insan hakları savunucularını ve Belarusluları taciz ederken, baskı altına alırken seyirci kalmayacağız. Bu adımda hedef alınan rejim yetkilileri arasında, demokratik muhalefeti ve sivilleri sindirmek üzere kullanılan sözde 'teröre teşebbüs eylemlerinden' hüküm giymiş kişilerin idamının yolunu açan yasanın çıkarılmasında rol oynayan Belarus Ulusal Meclisi üyeleri de yer alıyor.'

Tsikhanouskaya, 2020 seçimlerinde Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya karşı aday olmuş ve seçimden sonra Litvanya'ya kaçmıştı.

Ülke dışında olan birçok aktivist ve Tsikhanouskaya'nın 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılanmasına Minsk'te bugün başlanmıştı.

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