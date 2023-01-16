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Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?

Türker Akıncı bu haftaki yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA'lar hakkında söylediği skandal sözlere değindi.

Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Ekleme: 16.01.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.01.2023 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Savunma sanayisindeki yatırımları eleştiren Ali Babacan, iktidarın değişmesi durumunda yapılanları değerlendireceklerini söylemişti. 

İktidara gelmeleri durumunda savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını da ifade eden Babacan, 'Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu projede öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar.' şeklinde konuştu.

Türker Akıncı da bu haftaki yazısında Babacan'ın bu skandal sözlerine değinerek şu ifadeleri kullandı;

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; “Siha'lar kutsal ve dokunulmaz hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız…”

Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar'a ilişkin soruya, 'Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor' dedi.

Bir hafta içinde iki kez Siha'larımız hakkında söyledi bu sözleri Babacan.

1-) Baykar rekabetten korkmayan aksine Çin, İsrail ve İran gibi ülkelerin silahlı insansız araçlarıyla tam rekabet eden bir firma.
2-) Firma bu yıl kazancının yüzde 99.3'ünü ihracattan elde etti. Yani Türk Devletinin kaynaklarından değil.
3-) Firma devletten kuruluşundan bugüne kadar hiçbir teşvik almadı. Hibe, kredi kullanımı yapmadı.
4-) Firma ürettiklerini Türk Devletine 5'te biri fiyatına sattı.
5-) Baykar, Kızılelma insansız uçağımızı tamamen özkaynaklarıyla yaptı.
6-) Bayraktar'dan rahatsız olan kesimler terör örgütleri ve Siha üreticisi olan ülkeler. Babacan'ın onlarla aynı dili kullanması üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.
7-) “İktidar değişirse Siha'lara ne olur?” sorusu da Babacan'ın bu sözleriyle yanıt bulmuş oldu. Daha iktidara gelmeden yapılan bu saldırı muhalefet cephesinin niyetini ortaya koydu.
8-) Babacan HDP'ye yaranmak için milletin bam teline vurmaktadır. Terör uzantısı bir partiyi tercih eden Babacan'ın siyasi geleceği şüphelidir.
9-) Baykar NATO ülkelerine bile Siha ihraç etmektedir.
10-) Dünya'da adına beste yapılan tek Siha, Bayraktar'a aittir.
11-) Bayraktarlar Karabağ, Libya ve Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirmiştir.
12-) Bu millet “bu kez yapıyoruz başardık” dediği ve ona büyük gurur yaşatan firmasına dokundurmaz. Hiç merak etmeyin. Babacan seçimlerde sandığa gömülecektir.




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