  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mısır Çarşı’ndaki patlamaya ilişkin davada Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

1998’de Mısır Çarşısı’nda 7 kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada Yargıtay Ceza Genel Kurulunca beraat kararları bozulan sanık sosyolog Pınar Selek hakkında tutulama ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama karar çıkarıldı. 25 yıllık dava Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.

Ekleme: 16.01.2023 - 14:15 Güncelleme: 16.01.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Mısır Çarşı’ndaki patlamaya ilişkin davada Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda, 1998'de 7 kişinin öldüğü 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana gelmişti. Patlamayla alakalı açılan davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamalarda sanık Pınar Selek beraat etmiş, Yargıtay'ın bozması üzerine yeniden yargılanmış ve ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkûm edilmişti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Usul yönünden bozulan dava yeniden yerel mahkemeye gönderilmiş, ancak yeni yasa ile 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılması üzerine dosya İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gelmişti. 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Aralık 2014'te yapılan yargılamanın sonucunda Pınar Selek ve Abdulmecit Öztürk yeniden beraat etmişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Selek ve Öztürk hakkında verilen beraat kararını bozmuş, Haziran 2022'de bozmaya yönelik gerekçeli kararını açıklamıştı.

PINAR SELEK HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bozma ilamının ardından 25 yıldır devam eden dava dosyası İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Fransa'da yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkında ise yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklamaları
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
AK Partili Göksu'dan CHP'li belediyelere tepki: Çok büyük bir algı süreci yönetiyorlar
Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Eskişehir'deki engelli bakım merkezinde darp suçlaması: 22 sanık yargılanıyor
Zelenskiy Dnipro'daki son durumu açıkladı: 30 kişi öldü 30'dan fazla kayıp var
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz
Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı
Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!