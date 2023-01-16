  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 16 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük hava durumu haritasına göre bugünden itibaren Marmara bölgesinde yoğun sis, Doğu Anadolu da ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Akdeniz ve Ege de ise sağanak yağış ve fırtına hakim olacak.

Ekleme: 16.01.2023 - 11:17 Güncelleme: 16.01.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Maraş, Hatay, Antep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER: Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Hatay, Kilis ve Antep

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Maraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Maraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

URFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklamaları
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
AK Partili Göksu'dan CHP'li belediyelere tepki: Çok büyük bir algı süreci yönetiyorlar
Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Eskişehir'deki engelli bakım merkezinde darp suçlaması: 22 sanık yargılanıyor
Zelenskiy Dnipro'daki son durumu açıkladı: 30 kişi öldü 30'dan fazla kayıp var
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz
Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı
Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!