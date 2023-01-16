Meteoroloji'den 7 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İzmir, Aydın, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Maraş, Hatay, Antep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Hatay, Kilis ve AntepYağışların; Adana, Osmaniye, Maraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 15°CParçalı bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Maraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı bulutluMERSİN °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 9°CParçalı bulutluSİNOP °C, 12°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 11°CParçalı bulutluTOKAT °C, 10°CParçalı bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 3°CParçalı bulutluERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 3°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluANTEP °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 9°CParçalı bulutluURFA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı