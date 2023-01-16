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İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar

İsveç'teki PKK provokasyonuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç hükümeti gereğini yapmalı, eyleme katılanlar yakalanmalı." dedi. Bakan Bozdağ, "İsveç sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den vize alamazlar." ifadelerini kullandı.

İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Ekleme: 16.01.2023 - 13:02 Güncelleme: 16.01.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Yozgat'ta temaslarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı..
Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

İSVEÇ'TE PKK REZALETİ

İsveç verdiği sözleri yerine getirmedi. Cumhurbaşkanımızın maketini asan teröristler İsveç polisinin gözü önünde yaptı. İğrenç bir gösteri yapılıyor. İsveç polisi bunu seyrediyor. Eyleme katılan teröristler yakalanıp, yargıya teslim edilmeli. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Türkiye de konunun takipçisi olacak.

İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalı. Sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den vize alamazlar. Polisin gözetiminde eylem yapanlar Türkiye'den izin beklememeli.

6'LI MASA'DA YETKİ TARTIŞMASI

6lı masa Anayasa'yı yok sayan bir değerlendirme yapıyor. Sanki parlamenter sistem varmış gibi değerlendirme yapıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yetkisi yasa ya da protokol ile sözle başkasına verilemez.

Cumhurbaşkanının yürütme görevi ortak kullanılamaz, bölünemez. Bunlar Anayasa'yı ihlal edeceğiz diyorlar. Bu kabul edilemez. Anayasa ortada. Dediklerini fiilen de yasa olarak da mümkün değil.

Uzlaşma sağlanamazsa son sözü kim söyleyecek, karmaşa söz konusu. Bunlar kriz çıkarmayı, kaos çıkarmayı vadediyorlar. Emir eri, zayıf, kukla bir cumhurbaşkanı vadediyorlar. Milletimiz sandıkta kuklacılara gereken cevabı verecek.
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