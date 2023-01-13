İsveç'teki alçak eylem! Başkan Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu

İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edilen gösterilerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.' ifadelerini kullandı.Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada ise, 'Eylemin failleri hakkında soruşturma istedik' dedi.NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç'in başkenti Stockholm'da PKK sempatizanları, Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil bir eylemde bulundu. Stockholm'da bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.Videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.Skandal eylemin ardından Türkiye'den gelen peş peşe tepkilerde alçak eylem lanetlenirken İsveç hükümetinin somut adım atması beklendiği belirtildi.Çirkin saldırıyı ve provokasyonu kınadıklarını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İsveçli mevkidaşımla bu konuyu görüştüm. En sert şekilde tepkimizi kendilerine ilettim. Terör örgütlerinin bu tür eylemlerine karşı aksiyon alınmaması halinde İsveç'in PKK/PYD, FETÖ gibi terör örgütlerinin güvenli liman olmaya devam edeceğini dolayısıyla bize verdikleri taahhüt ile olumsuz bir tavır içinde olacaklarını açık bir şekilde ifade ettik. Madrid'de imzaladığımız üçlü mütabakat var.Burada İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla ilgili verdiği bir takım taahhütler var. Bu ülkelerden Türkiye'ye yönelik terörün her türüne yönelik harekete geçeceklerine yönelik taahhütler var. Eylemlere göz yumulması, maalesef İsveç'in terör örgütleri için rahat hareket edebildikleri bir alan olduğunu göstermektedir. Kendilerine ben açıkça şunu da söyledim: Bir belediye binasının önünde bu çirkin eylemi yapanlar geri planda radarın altında karanlık mahallelerde kim bilir neler yapıyorlardır. Bunları en iyi siz biliyorsunuz. Stocholm'de yapılan görüşmede bunları enine boyuna görüştük.' dedi.Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu konuda kendilerinden somut aksiyon beklediğimizi ilettik. Bize cevaben 'Bu asla kabul edilemez' dendi ve bizim görüşmemizin hemen ardından İsveç Dışişleri Bakanı da bunu kınadı. Bu açıklama yeterli değil, eyleme karşı somut aksiyon alınmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na bütün Avrupa'nın ve diğer ülkelerin terör örgütü olarak kabul ettiği bir menfur örgütün üyelerinin karalamaya çalışması kabul edilebilir bir şey değil. Sözlü eylem değil fiili eylem bekliyoruz. Faillerin yakalanıp yargılanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçle ilgili de bu tür eylemler olduğu sürece İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderme konusunda somut adım atmakta başarısız olduğu neticesinin ortaya çıkacağı ve NATO üyelik sürecinin ilerlemesinin bu şartlarda zor olduğunu çok açık ve net bir şekilde kendilerine ilettik. Bu saldırı, Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir saldırıdır. Bu milletin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Bu tür pervasızlıklara, toplanma ya da eylem özgürlüğü adı altında müsamaha edilmesi asla kabul edilemez. Biz bu doğrultuda İsveç'in somut adımlar atmasını bekliyoruz.'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de yaptığı açıklamada İsveç'in teröristlere kucak açmaya devam ettiği sürece NATO'ya girmesinin hayalden öteye gidemeyeceğini söyledi. Oktay konuşmasında İsveç'teki rezil eylemi alçakça olarak bile ifade etmenin yeterli olmadığını belirtek 'Biz Türkiye olarak terörle mücadele noktasında din, dil ayrımı yapmadan senin teröristin benim teröristim olmadığını tüm dünyaya ilan ettik. Teröristlerle işbirliği yapan ülkelere 'Terör terörle önlenemez' dedik. 'Elinizden tuttuğunuz teröristler silahlarını size de doğrultacak' dedik. Bunun örneğini Avrupa'da görüyoruz. NATO'ya girmek istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini anlayamayan ve teröristlerle işbirliği halinde olan İsveç'le NATO'da müttefik olamayacağımızı çok net bir şekilde ifade etti. İsveç teröristlerin cirit attığı bir ülkedir.' dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de yaptığı açıklamasında, 'PKK, İsveç'in NATO üyeliğine mayın döşüyor. Terörle mücadelede söz değil eylemler görmek istiyoruz. İsveç teröre müdahale etmezse NATO üyeliğini onaylamayız' ifadeleriyle yapılan alçak gösteriye tepki gösterdi.İsveç Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamanın olumlu ancak yetersiz olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkanveli Numan Kurtulmuş, A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Bu terör örgütü yandaşları uzun yıllar boyunca maalesef Batı'nın birçok kentinde kendilerine destek bulabiliyorlar. Hatta bunların siyasi ofislerine de müsaade edildiğini biliyoruz. Buradaki o iğrenç saldırı maalesef bizim bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha teyit etmiştir. Burada bir takım çifte standartların içine düşmeden çok net bir şekilde teröre karşı Türkiye'ye destek verilmesini bekliyoruz. Sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılmış bir saldırı değil aynı zamanda Türk halkının tamamına yapılmış bir saldırıdır. Bunun İsveç demokrasisi bakımından sıkıtı barındırdığını görmeleri lazım.Hiç kimsenin bu alçaklığa karşı sessiz kalmasını beklemiyoruz. Çok açık söylemek lazım. Bu saldırıyı yapanlar kadar bu saldırıya sesiz kalanlar da sorumludur.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, alçak saldırıyı lanetleyerek 'İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz.' açıklamasında bulundu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı; sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk Milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç hükûmetini kınıyorum. Bu hain ve alçak terör saldırısına İsveç güvenlik güçlerinin müsaade etmesi ve hukuku işletip müdahale etmemesi, İsveç'in Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığının ve attığı imzada samimi olmadığının açık bir göstergesidir. İsveç Hükûmetini terör eylemine katılan teröristleri tespit edip, yargı önüne çıkartmaya; Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya davet ediyorum' dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar... Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir.' ifadelerine yer verdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, 'NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz.' ifadesini kullandı.