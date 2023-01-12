Bakan Fahrettin Koca duyurdu: 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu.