Antalya’nın iki ilçesinde okullara kar tatili...

Konuya ilişkin ilçe milli eğitim müdürlükleri yaptığı açıklamada, 'İlçe genelinde kuvvetli kar yağışının 12 Ocak Perşembe öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma etkisini göstereceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına iki ilçede tüm okullarda ve taşımalı eğitime öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü olmak üzere 1,5 gün ara verilmiştir' denildi.