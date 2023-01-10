İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 18 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş İlleri'nde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında halen aktif görevde olan bir öğretmen ile bir hemşirenin bulunduğu ve KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş bir eski polis ile bir eski Merkez Bankası personelinin de gözaltı listesinde olduğu ifade edildi.