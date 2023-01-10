  • USD: 18,75 - 18,79
  • EURO: 20,03 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli dört ilde FETÖ’ye düzenlenen operasyonda; örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 16 kişi yakalandı.

Ekleme: 10.01.2023 - 09:02 Güncelleme: 10.01.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 18 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş İlleri'nde çok sayıda adrese baskın düzenlendi. 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında halen aktif görevde olan bir öğretmen ile bir hemşirenin bulunduğu ve KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş bir eski polis ile bir eski Merkez Bankası personelinin de gözaltı listesinde olduğu ifade edildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
TBMM'nin en genç milletvekiline taciz: Korkuyorum!
Alman medyası, Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını övdü
ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında
Nedim Şener: HDP'nin kendi adayı ile seçime girme kararı PKK'nın talimatı...
Papa Franciscus’dan Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarına övgü...
ABD'den 'Bolsonaro' açıklaması: Brezilya'dan resmi talep gelmedi!
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar...
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test!
Brezilya’da Bolsonaro destekçisi 1200 kişi gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: İhtiyaç sahiplerine yeni sosyal konut projesi...
Memur ve emekli zammı teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa muhalefeti de davet etti: Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Ümit Özdağ'dan ilginç paylaşım! 'Zafer Partisi'ne üye olana cilt bakımı hediye'
BM, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzattı
FETÖ'cü Enes Kanter 'Batı dünyası Erdoğan karşısında sessiz kalıyor' diyerek bir kez daha Türkiye aleyhinde çağrı yaptı
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü!
MİT MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Fırat Neval'ı etkisiz hale getirdi.
ABD'nin terör örgütüne desteği bitmiyor! Suriye'de yeni skandal: YPG/PKK üssüne 100 araçlık takviye...
Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Kurak günlerin ardından yağmur geliyor: Salı gününe dikkat

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Riva Deresi'nin rengi siyaha döndü: Bakanlık inceleme yaptı

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor

Musk tarih verdi: Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor