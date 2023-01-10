Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar sonucu 250 gram metamfetamin ele geçirildi.Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ömer Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.