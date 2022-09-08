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Beyaz Gazete
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Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. Son gelen habere göre; Elizabeth hayatını kaybetti.

Ekleme: 8.09.2022 - 17:08 Güncelleme: 8.09.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti
İngiliz Kraliçe, sağlık sorunu nedeniyle doktor kontrolüne alınmıştı. Kraliyet Ailesi'nin üyeleri, Balmoral'a doğru çıkarken, 2'nci Elizabeth'in bulunduğu malikanenin etrafında güvenlik önlemi alındı.

'Kraliçe Öldü' iddiası

Rus haber sitesi Gazeta.ru'nun iddiasına göre bugün hastanede gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti. Tüm dünya bu iddia ile yankılanırken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kraliçe ölürse ne olacak?

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle tıbbi gözetim altına alındı. Peki kraliçe hayatını kaybederse İngiltere'de neler yaşanacak? Haber sitesi Politico'nun haberine göre, 'Londra Köprüsü Operasyonu' kod adlı plan, cenaze töreni düzenlemelerini içeriyor.

İşte Kraliçe Elizabeth öldüğünde yaşanacaklar...

Başbakan, bir memur tarafından 'Londra Köprüsü yıkıldı' koduyla Kraliçe'nin ölümü hakkında bilgilendirilecek.

Halk ise remi haber ajansı PA Media üzerinden verilecek son dakika haberiyle Kraliçe'nin öldüğünü öğrenecek.

KRALİYETİN İNTERNET SİTESİ SİYAHA BÜRÜNECEK

Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek.

Önemli kişiler için biletler düzenlenecek. Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek.

İngiliz hükümetinin 'gov.uk' uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek.

Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

YAS İLAN EDİLECEK

Devlet cenaze töreni, Kraliçe'nin ölümünden 10 gün sonra gerçekleştirilecek ve ulusal yas günü olarak ilan edilecek.

Yas günü, resmi tatil olmayacak ancak hafta içi günlere denk gelmesi durumunda çalışanlara izin verilmesi işverenlerin inisiyatifine bırakılacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek, tatilde olması durumunda parlamentolar geri çağrılacak.

GÜVENLİK UYARILARI

Planda Başbakanlık Binası 10 Numara önündeki bayrağın, ölüm haberinden 10 dakika sonra yarıya indirilmemesi durumunda halkın öfkeleneceğine dair değerlendirmeler de yer aldı.

Plan; Dışişleri Bakanlığının önemli sayıda turistin ülke girişinin nasıl ayarlanacağı, İçişleri Bakanlığının muhtemel terör tehditleriyle nasıl başa çıkacağı ve Ulaştırma Bakanlığının başkentteki aşırı kalabalık konusundaki endişelerini de içeriyor.

İngiliz basını, sızıntının 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüleşmesinin işareti olarak görülmemesi gerektiğini yazdı.
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