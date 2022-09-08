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İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da triatlon müsabakası yüzünden birçok cadde trafiğe kapatılacak. Bunu duyan vatandaşlar, İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaça kadar? sorusunu yöneltiyor. 11 Eylül Pazar günü İstanbul'da yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte detaylar…

Ekleme: 8.09.2022 - 12:59 Güncelleme: 8.09.2022 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar, spor müsabakaları sebebiyle birkaç saatliğine trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri de İstanbul hangi yollar trafiğe kapatılacak, saat kaçtan kaça kadar sorularını yöneltiyor. Valilik de konu hakkında bilgilendirme yaptı. TEM bağlantı yollarından bazıları kapalı olacak. İşte pazar günü İstanbul trafiğe kapalı yollar...

İSTANBUL HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Organizasyonun güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için ilçedeki bazı yollar 05:00-10:30 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Beykoz'da yarış günü saat 05:00- 09:30 arasında Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolu

(Kavacık – Küçüksu geliş yönü) kapatılacak. Diğer yön (Küçüksu - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası Avrupa - Asya gidiş yönü 05:30-09:30 saatleri arasında kapatılacak. Diğer yön (Harp Akademileri - Kavacık yönü) normal seyre devam edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) saat 05:30- 09:30 arasında kapatılacak. Diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyire devam edecek.

Saat 06:30-10:30 arasında ise Küçüksu - Körfez Cad. arası çift yön olarak araç trafiğine kapanacak.

BEYKOZ'DA TRIATLON HEYECANI

Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak organizasyonda yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcu yüzme, koşu ve bisiklet etaplarında şampiyonluk mücadelesi verecek.

Sabahın erken saatlerinde başlayacak yarışta Kanlıca-Küçüksu arasında 2,3 km kulaç atacak sporcular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 40 km pedal çevirerek Asya'dan Avrupa'ya geçecek.

Yarış, Küçüksu Çayırı-Çubuklu etabındaki 10 km'lik koşuyla sona erecek.
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