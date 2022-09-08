  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçlerince Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!
Ekleme: 8.09.2022 - 23:00 Güncelleme: 8.09.2022 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticileri arasında bulunan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını ifade etti.

“Bağdadi ve Kardaş'tan sonra DEAŞ'ın en önemli yöneticilerinden”

Bu teröristin DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içerisinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporunda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakalanan DEAŞ'lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!

BM Güvenlik Konseyi raporunda da “DEAŞ yöneticisi” olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporunda da geçiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!

Raporda, “3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla, yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği” ifadelerine yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! Türk Güvenlik Güçleri, DEAŞ'ın önemli ismini ele geçirdi!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti!
İngiltere'nin yeni kralından ilk açıklama!
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'li vekile 107 milyonluk kıyak! 'Beni konuşturmasınlar' diyen CHP'li Yarkadaş belgeyi gösterdi
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar...
Zelenskiy ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü!
İngiltere İstanbul Başkonsolosluğunda bayrak yarıya indi!
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi! '4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi... 'Kaosu parçalı iktidarları hatırlatıyor'
Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü! 'Biz daha ölmedik'
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı! 'Attığımız adımlarla bu işin üstesinden geleceğiz'
Ekrem İmamoğlu yine tatilde! Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 22,5 yıl hapsi istendi!
NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı!
Meral Akşener'e engelli kız ve annesinden tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Antalya'da orman yangını başladı
Meral Akşener'in açıklamalarına HDP'den cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum