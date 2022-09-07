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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil

Sırbistan'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'yı hafife alan ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Ekleme: 7.09.2022 - 15:06 Güncelleme: 7.09.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Balkan turu devam ediyor…

Bosna Hersek’te diplomatik temaslarda bulunan Erdoğan’ın ikinci durağı Sırbistan oldu. Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Şubat ayından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna sarasındaki savaşıyla gündeme gelen enerji krizini değerlendiren Erdoğan, Batı’nın tahrik politikası sürdürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine denge politikasını gütmeye devam edeceğiz.

"Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var"
Zira şu anda Batı’nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim.

"Savaşın kazananı yok, kaybedeni çok"
Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok. Ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. İnsanlar ölüyor.

İşin parasal boyutunu konuşmaya gerek yok. Parasal boyutuna da girdiğimiz zaman söylenen ney? Biri diyor ki ben Ukrayna’ya şu kadar parasal verdim öbürü diyor şu kadar verdim."

Tercüme esprisi havayı yumuşattı
Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Peki, nerede bu para? Bu da sadece laf ola beri gele. Tercümeleri inşallah doğru yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri, salonda gülüşmelere neden oldu.

"Ne kadar hurda varsa Ukrayna’ya gönderiyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Silahlar verildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa Ukrayna’ya gönderiyorlar. İşin bu boyutuna baktığımız zaman, ben Rusya bu işin galibidir ve Ukrayna bu işin galibidir diyemem. Ama şu ana kadar bizim güttüğümüz politika, acaba bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş biter mi bitmez mi, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki çok kısa zamanda bu iş biteceğe benzemiyor.

"Rusya hafife alınacak bir ülke değil"
Ama Rusya’yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi.

Şimdi herkes kara kara düşünüyor, bu kışı nasıl atlatacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya’nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Ama düşünmediniz. Şu anda stoklar ne durumda diye tartışma yapılıyor.

Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca, elindeki imkanlarını silahlarını kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitirmek ve bu işin bitirilmesi ile dünya barışı yeniden yakalamış olsun."
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