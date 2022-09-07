  • USD: 18,21 - 18,25
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan ile ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız" dedi.

Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Ekleme: 7.09.2022 - 15:15 Güncelleme: 7.09.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

'SIRBİSTAN İLE TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR'

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Ticaret hacmimiz rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic'e bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar.

Bizler de Sırbistan'ın kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğiz.

'İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

İşbirliğimizi geliştirecek bir dipğer alanda müteahhitliktir. Müteahhhitlik firmalarımız önemli projelere imza atıyor. Projelerin 48'inin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine dikkat çekmek istiyorunm. Sırbistan'la önümüzdeki dönemde bu alandaki işbirliğimizi de artıracağımıza inanıyoruz.

Turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomimize hem de halklarımız arasındaki bağları artırıyor. Bugün Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

KİMLİK İLE SEYAHAT DÖNEMİ

Sırbistan'a artık kimlik ile seyahat edilebilecek. Kimlikle seyahat, orman yangınlarıyla mücadele, ileri teknolojiler, medya ve iletişim alanlarda toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık.'
İYİ Parti ile HDP aynı masada: Durmuş Yılmaz'ın Erol Katırcıoğlu'nu alkışladığı görüntüler ortaya çıktı
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek yasak: 'Aday olma' çağrısı yapan Mersin il delegesi disipline sevk edildi
Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
The Economist yayınladı: Avrupa'da sağlık hizmetlerinde yolsuzluk giderek artıyor
İYİ Parti'de 'HDP'ye bakanlık' istifası
Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağında! İşte gündemdeki konular...
Yenikapı'daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
Putin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!
ByLock kurucusu David Keynes davasında karar
DEAŞ’a nokta operasyon! Sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları yakalandı
Atina terör batağında: Beslediği terör bumerang olup Yunanistan'ı vurdu
CHP'li tosuncuk şoke etti! Mağdurlar 1 milyar TL'nin peşinde
CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi 6’lı masayı karıştırdı: Ortaklık gizli kavga açık
Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı
MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı
Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

ÖSYM'den son dakika: Ek yerleştirmeler başladı

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Kara kış kapıda! Tasarruf kararı alan AB ülkelerine İtalya ve Yunanistan da eklendi: Daha kısa süre duş alın

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Apple Store kapandı! Teknoloji devi online mağazasına erişimi kesti: Zam mı geliyor?

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'