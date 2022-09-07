Başkan Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Ticaret hacmimiz rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini esirgemeyen değerli dostum Vucic'e bir kez daha teşekkür ediyorum.Sırbistan ile ticaret hacmi hedefimiz 5 milyar dolar.Bizler de Sırbistan'ın kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğiz.İşbirliğimizi geliştirecek bir dipğer alanda müteahhitliktir. Müteahhhitlik firmalarımız önemli projelere imza atıyor. Projelerin 48'inin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine dikkat çekmek istiyorunm. Sırbistan'la önümüzdeki dönemde bu alandaki işbirliğimizi de artıracağımıza inanıyoruz.Turizm sektörünün yeniden canlanması hem ekonomimize hem de halklarımız arasındaki bağları artırıyor. Bugün Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.Sırbistan'a artık kimlik ile seyahat edilebilecek. Kimlikle seyahat, orman yangınlarıyla mücadele, ileri teknolojiler, medya ve iletişim alanlarda toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık.'