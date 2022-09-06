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Sözcü’nün haberi asılsız çıktı!

Sözcü gazetesinin bugünkü 1.sayfasında yayınlanan “Atatürk’ün vasiyet sözlerini kaldırdılar” haberi asılsız çıktı.

Sözcü’nün haberi asılsız çıktı!
Ekleme: 6.09.2022 - 15:27 Güncelleme: 6.09.2022 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Sözcü’nün haberi asılsız çıktı!
Sözcü gazetesinin bugünkü 1.sayfasında yayınlanan 'Atatürk'ün vasiyet sözlerini kaldırdılar' haberi asılsız çıktı. Haberde,' AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Valiliğin, Atatürk Köşkü'nde yaptığı restorasyon çalışmasında skandal. Ata'nın 1937'de son kez kaldığı köşkte söylediği sözler bir plaket halinde sergileniyordu. Restorasyonun ardından vasiyet gibi o sözler kaldırıldı' denildi.

Bu durum üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama da, 'Atatürk Köşkü ile ilgili olarak bazı ulusal ve yerel basın organlarında çıkan haberlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 ve 1930 yıllarında şehrimizi teşriflerinde ağırlandığı, 1937 yılı ziyaretlerinde ise konakladığı ve içerisinde vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü, ilimizin en önemli tarihi yapılarından birisi olup, şehrimizin adeta simgesi durumundadır. Yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkünde, zaman içerisinde hem yapısal olarak yıpranmalar olmuş hem de içerisindeki eşyalarda eskimeler ve deformasyonlar gerçekleşmiştir.

Yenilenerek yerine konulacak

Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından binanın onarılması için 'Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon' projesi hazırlanmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje 24 Ağustos 2022 tarihinde ihale edilmiş olup, iş sözleşme aşamasındadır. 20 Eylül tarihinde Köşk ziyarete kapatılacak ve tadilat işi başlayacaktır. Bu süreçte bir taraftan da binanın içerisinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya, perde vb. tüm eşyalar da uzman ekipler tarafından ele alınarak bilimsel yöntemlerle gerekli onarımlar ve yenilemeler gerçekleştirilecektir.

Atatürk Köşkü Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümünde, hem yapısal olarak hem de tefrişi bakımından aslına uygun bir şekilde yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır. Atatürk Köşkünde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması söz konusu olmayıp, çalışma sonunda haberlere konu olan bilgilendirme tabelaları da çok daha estetik bir biçimde yenilenerek yerlerine konulacaktır.

Milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez misafir edildiği bu esere sahip olmak şehrimiz için bir övünç vesilesi olup, belediyemiz ve halkımız bu paha biçilmez mirasa bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da layıkıyla sahip çıkmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklamasında bulundu.
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