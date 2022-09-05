Beşiktaşlı futbolcu tekmelendi, CHP sporda şiddete arka çıktı! Ankara'daki rezil görüntülere skandal destek...
Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından Eryaman Stadyumu karıştı. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldırdı. Kayıtlara geçen skandal görüntülere ise CHP'den destek geldi. Keçiören CHP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kurnaz, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan Ankaragücü taraftarına övgüler düzerek, "Yapılacak en doğru hareketi yapmışsın" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Eryaman Stadyumu karıştı.
BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU TEKMELENDİ
Kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyahbeyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.
Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
JOSEF KIRMIZI GÖRDÜ
Saldırgan taraftara müdahale eden Josef de Souza, kırmızı kart gördü.
BEŞİKTAŞ: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Ankara'da çıkan olaylar sonrası Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, 'Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!' ifadelerine yer verildi.
CHP SPORDA ŞİDDETE ARKA ÇIKTI!
Ankara'da kayıtlara geçen skandal görüntüler, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. CHP ise Beşiktaşlı futbolculara saldırılmasına arka çıktı. Keçiören CHP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kurnaz, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan Ankaragücü taraftarına övgüler düzerek, 'Yapılacak en doğru hareketi yapmışsın' ifadelerini kullandı.
Kurnaz'ın sosyal medya hesapları mercek altına alındığında CHP'deki görevinin yanı sıra Ankaragücü Kulübü'nün Kongre Üyesi olduğu öğrenildi. Sporda şiddete destek veren bu söylemler sonrası Beşiktaş taraftarları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Yusuf Kurnaz'ın paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi.