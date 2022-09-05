Beşiktaşlı futbolcu tekmelendi, CHP sporda şiddete arka çıktı! Ankara'daki rezil görüntülere skandal destek...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte Eryaman Stadyumu karıştı.Kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyahbeyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.Saldırgan taraftara müdahale eden Josef de Souza, kırmızı kart gördü.Ankara'da çıkan olaylar sonrası Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.Söz konusu açıklamada, 'Futbolcularımıza yapılanlar kabul edilemez. Takipçisi olacağız!' ifadelerine yer verildi.Ankara'da kayıtlara geçen skandal görüntüler, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. CHP ise Beşiktaşlı futbolculara saldırılmasına arka çıktı. Keçiören CHP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Kurnaz, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan Ankaragücü taraftarına övgüler düzerek, 'Yapılacak en doğru hareketi yapmışsın' ifadelerini kullandı.Kurnaz'ın sosyal medya hesapları mercek altına alındığında CHP'deki görevinin yanı sıra Ankaragücü Kulübü'nün Kongre Üyesi olduğu öğrenildi. Sporda şiddete destek veren bu söylemler sonrası Beşiktaş taraftarları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Yusuf Kurnaz'ın paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi.