Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için yarın öğle saatlerinden itibaren gece 23.50'ye kadar fırtına uyarısında bulundu.

Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Marmara Bölgesi son haftalarda yağışlı geçmeye başladı.Özellikle İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle caddeler adeta göle döndü, su taşkınları yaşandı.İstanbullular yaz mevsiminin son günlerini serin geçirirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir uyarı yapıldı.Uyarıya göre Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.'