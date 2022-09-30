Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesi için resmi başvuruda bulunan Adalet Bakanlığı dikkat çeken yeni bir adım daha attı.

365 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp firar ettiği Arnavutluk'ta yakalanıp tutuklanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Adalet Bakanlığı resmi başvuruda bulundu. Başvurunun ardından Bakanlıktan kritik bir hamle daha geldi.



Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.





Yazıda, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararına istinaden Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bilgisi verildi, Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesinin talep edildiği kaydedildi.



ELBASAN BAŞSAVCISIYLA KRİTİK TEMAS



Faruk Fatih Özer'in ülkeye iadesi hakkında Elbasan ili Başsavcısı Kreshnik Ajas'la temas edildiği bilgisi verilen yazıda, Özer'in yakalandığı esnada üzerinde bulunan ve delil teşkil eden laptop ve cep telefonu gibi kişisel eşyalarını da Türkiye'ye iade etmeye hazır olduklarını ancak söz konusu eşyanın iadesi için bir talepname düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.



"EŞYA, DAVAYLA BAĞLANTILI ALIKOYULABİLİR"



Bu konuda Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 20. maddesini hatırlatan Bakanlık, söz konusu maddede 'Eşyanın teslimi' noktasında bir düzenlemenin bulunduğunu belirtti. İlgili maddede, "Talep edilen taraf, mevzuatının izin verdiği ölçüde ve talep eden tarafın talebi üzerine, eşyaya el koyar ve bunu teslim eder:





Delil olarak gerekebilecek eşya, veya suç neticesinde elde edilmiş ve tutuklama sırasında istenen kişinin mülkiyetinde bulunan veya ardından ortaya çıkan eşya. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen eşya, istenen kişinin ölümü veya kaçması nedeniyle mutabık kalınan iade gerçekleşmese dahi teslim edilir.



Söz konusu eşyanın talep edilen taraf ülkesinde el koymaya veya müsadereye tabi olması halinde, talep edilen taraf, derdest bir ceza davasıyla bağlantılı olarak, bunu geçici olarak alıkoyabilir veya geri verilmesi şartıyla teslim edebilir.



Talep edilen tarafın veya üçüncü tarafların söz konusu eşya üzerinde kazanmış olabilecekleri haklar saklıdır. Bu hakların mevcudiyeti halinde, eşya davadan sonra en kısa zamanda talep edilen tarafa ücretsiz olarak geri gönderilir" hükmü aktarıldı.



"DELİL TEŞKİL EDEBİLİR" DİYEREK EL KOYULABİLİR



Özer'in laptop, cep telefonu gibi kişisel eşyasının iade talebine konu suça yönelik olup olmadığının mahkemece değerlendirilmesinin uygun olacağının düşünüldüğünü belirten Bakanlık, bu evrakın ivedi bir şekilde mahkemesine iletilmesini istedi.



Mahkemece takdir yapılıp talep edilmesi durumunda ise bahsi geçen eşya hakkında delil teşkil etme niteliği belirtilerek el koyma kararı verilmesi ve kararın, eşyanın Türkiye'ye teslimine ilişkin bir talep yazısına ek yapılarak Bakanlığa iletilmesi rica edildi.



Başsavcılığa gelen yazı Thodex dolandırıcılığına ilişkin yargılamanın sürdüğü İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi mahkemenin kararı bekleniyor.