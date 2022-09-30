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Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor

Kartal’da E-5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. 6 ay önce çevresi kapatılan alana betonların döküldüğü, demirlerin paslandığı ve merdivenlerin üzerine ise tahtaların yerleştirildiği görüldü. E-5 Karayolu üzerinde yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise yarım kalan çalışmaların tamamlanmasını istedi.

Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Ekleme: 30.09.2022 - 14:22 Güncelleme: 30.09.2022 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Kartal'da E-5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. 6 ay önce çevresi kapatılan alana betonların döküldüğü, demirlerin paslandığı ve merdivenlerin üzerine ise tahtaların yerleştirildiği görüldü. E-5 Karayolu üzerinde yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise yarım kalan çalışmaların tamamlanmasını istedi.

Vatandaş Emir Akınsoy, 'Tamir tadilat için burayı çevirdiler ama gelen giden yok. Köprünün altından arabalar geçince köprü sallanıyor.

Kartal'da İBB'nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor | Video

6 aydır burası bu şekilde ya başladılar ya da başlamış gibi göstermişler. Ben burayı kullanmak zorundayım. Yapmayacaklarsa niye kapattılar anlamadım' dedi.

'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU KONULARDA YAVAŞ'
Vatandaş Nurhan Şengül, 'Ben uzun zamandır bu köprüyü kullanıyorum, burası bu şekilde kaldı. İnsanlar bir yerlere gitmek için burayı kullanmak zorundalar ama nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Burası ne zaman biter bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konularda yavaş' şeklinde konuştu.
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Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
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