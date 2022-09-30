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Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı

30 Nisan'da nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerini noktaladı. Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırdı. Adliye çıkışı tarafların avukatları açıklamalarda bulundu

Ekleme: 30.09.2022 - 16:45 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı
Hadise Açıkgöz, boşanmak için avukatı Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açmıştı. Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.


Dilekçede, 'Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir' denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak 'Evlilik Birliğinin Sarsılması' başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

Çift, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde noktaladı.

Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, 'Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' dedi.

'BOŞANMA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEBİLİRDİ'

Öncel duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi.' ifadelerini kullandı.

'PROTOKOL İMZALANDI'

Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu, 'Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Mahkeme öncesinde kendi aralarında protokol imzalanmıştı.' dedi.

Çift , evliliklerinde birinci doldurmadığı için anlaşmalı olarak boşanma davası açamadı. Davaları çekişmeli olarak gerçekleşti. Evlilikte bir yıl dolmadan tek celsede boşanabilmek ancak anlaşmalı boşanma halinde mümkündür. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile 'Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır' hükmü getirilmiştir.


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