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Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsüne intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Ekleme: 30.09.2022 - 08:57 Güncelleme: 30.09.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı gerçekleşti.

Reuters'a göre patlama, Şiilerin yaşadığı Dasht al-Barshi semtindeki 'Kaj' eğitim merkezinde meydana geldi.

Kabil polis sözcüsü Halid Zadran verdiği demeçte, 'Enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama can kaybına neden oldu.' dedi.

Güvenlik görevlilerinin inceleme yapmak için bölgeye geldiğini de sözlerine ekledi.

En az 19 kişi hayatını kaybetti
İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan bir tanık, bir intihar saldırganının eğitim merkezinde patlayıcıları patlattığını söyledi. Saldırıda en az 19 kişi öldüğü 29 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

DEAŞ'ın 2020'de Kabil'in batısındaki bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda ölen 24 kişi arasında genç öğrenciler de vardı.

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