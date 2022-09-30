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7,5 yıl hapisle aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak polis tarafından yakalandı. Özdurak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 30.09.2022 - 15:00 Güncelleme: 30.09.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Özdurak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarmayla birlikte yapılan çalışma sonucu ilçede olduğu belirlenen Hüseyin Özdurak, polis tarafından yakalandı. Özdurak, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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