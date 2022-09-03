Çanakkale’den Kocaeli’ne acı haber! 1 ölü 54 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Milli İrade Meydanından gece geç saatlerde hareket eden ve içerisinde 55 kişinin bulunduğu öğrenilenbir firmaya ait tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesine girmeden İzmir karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında su kanalına devrildi.Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk gelen bilgilere göre, feci kazada Kocaeli'nde Akü imalatı, toptan ve perakende satışı yapan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.Olayda yaralanan 54 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.