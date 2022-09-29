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İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu

İngiltere Başbakanı Liz Truss, hükûmetin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren, kamu borçlanmasını artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan "mini bütçe" düzenlemelerini savundu.

İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu
Ekleme: 29.09.2022 - 21:05 Güncelleme: 29.09.2022 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu
İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Başbakan Truss, geçen hafta Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng tarafından duyurulan bütçe düzenlemelerinin aslında ülkede hane halkının yüksek enerji faturalarının azaltılmasını ve halihazırda son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan enflasyonun ise yüzde 5 seviyesine düşürülmesini hedeflediğini söyledi.

Truss, İngiliz ekonomisinin büyümesini artırmak için 'acilen eyleme” geçilmesi gerektiğini, hükûmet tarafından planlanan yaklaşık 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirimlerinin uzun vadede ülke ekonomisinin büyümesine yardımcı olacağını kaydetti.

İngiliz ekonomisinin büyümesinin artırılması yönündeki hedefine atıfta bulunan Truss, 'Bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.' ifadesini kullandı.
Konuya ilişkin olarak İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ise 'Büyüme planına bağlıyız ve enerji faturası olan insanlara yardım edeceğiz. Bu benim en önemli iki önceliğim.' dedi.

Eski İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney ise BBC'ye verdiği röportajda, 'Ne yazık ki, bu koşullar altında (hükûmet için) kısmi bir bütçeye sahip olmak-zorlu bir küresel ekonomi, zorlu finansal piyasa konumu, banka ile çelişen amaçlarla çalışmak-finansal piyasalarda oldukça dramatik hareketlere yol açtı.' ifadesini kullandı.

İngiltere'de ana muhalefette olan İşçi Partisi'nin gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves ise Başbakan Liz Truss'un bugün yaptığı açıklamaların, zaten felakete dönmüş bir durumu daha da beter hale getirdiğini söyledi.

İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu

Sterlindeki tarihi düşüş
İngiliz sterlini, bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Hali hazırda sterlin dolar karşısında 1,08 seviyelerinde seyrediyor.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen hafta, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden oldu.

Analistler BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.
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