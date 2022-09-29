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2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Memur ve emekli maaşı zam oranı, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamlarıyla ilgili yaptığı son açıklamayla binlerce vatandaşa müjdeli haberi verdi. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Ekleme: 29.09.2022 - 12:57 Güncelleme: 29.09.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira
Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlanırken gelen verilerde yeni ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocak zammı ile kaç TL olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen son Kabine Toplantısı sonrasında memur ve emekli maaşı zamlarına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

'Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.'

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi.

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,82 olarak gerçekleşecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emekli maaşı zamları, 2023 Ocak ayı itibariyle vatandaşlara duyurulacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı.

Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında gerçekleşmesi halinde memurların en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 6 bin 078 TL'den 6 bin 990 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşının ise 9.105 TL'den 10 bin 470 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
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