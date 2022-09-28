Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için 'Arnavutluk'a iade talebi!

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de sistemi kapattı. 400 bin kişiden topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'a kaçtı.16 ay sonra Vlora'da bir pansiyonda yakalandı. Mağdurları ise kaptırdıkları parayı geri alma umudu sardı.'ARNAVUTLUK'A İADE EDİN TALEBİ'Türkiye, Özer'in iadesi için Arnavutluk'a resmi başvuruda bulunuldu.Öte yandan Faruk Fatih Özer'in 3 ayrı hesaptan 253 milyon liralık kripto para varlıklarını Malta'daki hesaplara aktardığı belirlendi.Faruk Fatih Özer böyle yakalanmıştıİDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın iddianamesinde, Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp, Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor. İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.