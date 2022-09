Bakan Varank: Bütün birikim ve tecrübelerimizi Türk dünyasıyla paylaşmaya hazırız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Digital Bridge-2022" Uluslararası Forumu'nun açılışında konuştu.Kamu, iş dünyası, akademi ve farklı disiplinlerden birçok uzmanı bir araya getiren etkinliğe davet ettiği için Kazakistan hükümetine teşekkür eden Varank, "Bölgedeki yenilikçi projeleri ve çözümleri keşfetmemiz açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Bizleri bugün burada bir araya getiren 'dijitalleşme' denen olgudur" dedi.Varank, Kovid-19 salgınıyla teknolojik çözümlerin ürün ve hizmetlerde daha çok kullanılmaya başlandığına işaret ederek, "Böylelikle kültürler, alışkanlıklar, iş yapma biçimleri ve hatta ekonomiler kökünden değişti. Açıkçası, bu dönüşümü sıradan bir "teknoloji devrimi" olarak görürsek, bu yarışa yenik başlamış sayılırız diye düşünüyorum. Çünkü; siber güvenlik, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), blok zinciri, yapay zekâ (AI), akıllı şehirler, mobilete gibi kavramlar, bir devrimden öte yeni bir dünyanın habercisi" değerlendirmesini yaptı."TÜRK DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ OLARAK BU SÜRECİ ASLA ISKALAMAMALIYIZ"Bu devrin kaybedenlerinin yenilikçi teknolojik çözümler üretemeyenler olacağını kaydeden Varank, "Bu yeni dünyada varlığımızı sürdürebilmenin tek yolu çevik bir yönetişim anlayışıyla mümkündür. Hızlı kararlar alamayanlar, yenilikçi teknolojik çözümler üretmeyenler, dijitalleşmeye direnenler bu devrin kaybedenleri olarak tarihteki yerlerini alacak. Bizler de Türk dünyasının temsilcileri olarak bu süreci asla ıskalamamalı, gereken tüm adımları birlik ve beraberlik içerisinde atmalıyız" ifadelerini kullandı.Varank, dünyadaki dijitalleşme furyasında dikkat edilmesi gereken çok önemli bir hususun olduğunun altını çizerek, "Birinci Sanayi Devrimi'ni kazananlarının kurduğu adil olmayan düzenin bir benzerinin, bugün bu teknolojik devrimde tekrarlamasına müsaade edemeyiz. Güçlünün haklıyı yenmesine izin verecek bir anlayışla hareket edemeyiz. Bu sebeple, sadece bir başkasından taklit ederek değil, özümüze, kendi değerlerimize, uygun şekilde teknolojiye yön verecek politikaları hayata geçirmeliyiz" diye konuştu."TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN BİR ÜLKE OLMA HEDEFİMİZ VAR"Türkiye olarak bu yola "Milli teknoloji hamlesi" adıyla çıktıklarını anlatan Bakan Varank, "Bu kavram, çok geniş bir çatı vizyonu temsil ediyor. Kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla üreterek, tüketen değil üreten bir ülke olma hedefimiz var" dedi.Varank, adil, güvenilir, şeffaf ve entegre bir dijital Türkiye inşa ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Yerli, milli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için uygun altyapılar oluşturuyoruz. Kamu ve özel sektördeki iş süreçlerini yapay zekaya, büyük veriye uygun şekilde tasarlıyoruz. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde dünyanın en başarılı örneklerinden biriyiz. Bugün Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız bir internet sitesine girerek, hangi desteklerden nasıl faydalanabileceğinizi saniyeler içerisinde görebilirsiniz.Bugün Türkiye'de, tahlil sonuçlarınızı görmek, sağlık geçmişinizi incelemek, doktor randevusu almak istediğinizde tek bir mobil uygulamadan bu işlerinizi halledebilirsiniz. Türkiye'de vergi ile ilgili işlemlerinizi yine tek bir ekrandan, birkaç tıklamayla yapabilirsiniz.""KAĞIT BELGELERİN ELEKTRONİKLEŞMESİYLE SON 10 YILDA 150 MİLYON DOLARA YAKIN TASARRUF SAĞLADIK"Bakan Varank, bu alandaki ana çatının e-Devlet uygulaması olduğunu kaydederek, "Bugün, e-Devlet uygulaması aracılığıyla, 900'den fazla kurumumuz 61 milyon vatandaşımıza 7 bine yakın hizmeti çevrim içi olarak sağlıyor. Yalnızca kağıt belgelerin elektronikleşmesiyle son 10 yılda 150 milyon dolara yakın tasarruf sağladık" dedi.Maddi tasarrufun yanında hizmet sürelerini kısaltarak hem devlete hem vatandaşlara en kıymetli hazine olan zamanı kazandırdıklarını aktaran Varank, "Bu süreçleri dijitale taşımanın yanında, dijitalleşmeyi iş süreçlerine taşıdığımız birçok örnek var. Akıllı şehirler konusunda, yerel idarelerle iş birliği yaparak insanların hayatını kolaylaştırıyoruz.Toplu ulaşımdan yeşil alana, şehir planlamasından günlük yaşantıya kadar birçok alanda dijital uygulamalarımız var" ifadelerini kullandı.Varank, teknolojilerin entegrasyonuyla tarım, giyilebilir teknolojiler, otonom araçlar noktasında büyük yol kat ettiklerini de sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:"Bunun yanında, sanayimizin dijital dönüşümü için de pek çok başarılı adım attık. Bugün dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezlerinden biri Türkiye'de, İstanbul'da bulunuyor. Burada çalışanlarımızı geleceğin teknolojilerine geleceğin mesleklerine hazırlayan eğitimler veriyoruz. Şirketlerin dijital röntgenlerini çıkarıyor, onlara kendilerine özgü dijitalleşme haritaları çıkarıyoruz.""TÜRK SİHA'LARI NEREDEYSE HER GÜN DÜNYADA MANŞET OLUYOR"Bakan Varank, Türk sanayisinin verimliliğini artırmak için "model fabrikalar" kurduklarını belirterek "Böylece eski üretim alışkanlıklarına sahip fabrikaları yalın üretime geçirip dijitalleşmeye hazır hale getiriyoruz. Otomotiv sanayindeki dönüşümünü gördük ve Türkiye'nin Otomobili Togg'u doğuştan elektrikli olarak tasarladık. Bugün Togg, otomotiv sanayisindeki dönüşüme öncü olmakla kalmadı, yeni bir e-mobilite ekosistemi oluşturdu" dedi.Özellikle insansız hava araçlarına diğer ülkelerden çok önce yatırım yapmaya başladıklarını vurgulayan Varank, "Sonuç; tüm dünyanın satın almak için sırada beklediği TÜRK SİHA'ları neredeyse her gün dünyada manşet oluyor. Tabi tüm bu dijital dönüşüm bir AR-GE süreci gerektiriyor, inovasyona ihtiyaç duyuyor. AR-GE'nin özünde ne var? Tabi ki nitelikli insan kaynağı" diye konuştu.Varank, bu nedenle en büyük yatırımı insana yapmaya çalıştıklarını kaydederek, şöyle devam etti:"Türkiye'deki gençlerimizi, çocukluk çağından itibaren dijital dünyaya ısındırıyoruz. Kurduğumuz teknoloji atölyeleriyle onlara robotik kodlamadan uzaya, tasarımdan nesnelerin internetine teknoloji dersleri veriyoruz. Gençlerimize oyun kampları, bilim fuarları, yarışmalar, gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenliyoruz. Onlara ücretsiz siber-güvenlik, yazılım, oyun geliştirme eğitimleri veriyoruz. Girişimci olmak isteyen gençlerimizin araştırmalarını finanse ediyor, onlara danışmanlık veriyor, fikirlerinin ticarileşmesine destek oluyoruz."Bakan Varank, geçen yıl Türk teknoloji şirketlerinin dünyadan 1,5 milyar dolarlık yatırım aldığına dikkati çekerek, "Özellikle gençlerin çok başarılı olduğu oyun geliştirme alanında Avrupa'da en çok yatırım alan şehir İstanbul oldu. Hedefimiz dünyadaki dönüşüme iyi hazırlanmış, yeni ve ileri teknolojilere yön verecek nesiller yetiştirmek" yorumunu yaptı.Dijital dünyanın her geçen gün öneminin daha da arttığına işaret eden Varank, "Tüm kalbimle ifade etmek isterim ki, Türkiye olarak, bütün birikim ve tecrübelerimizi dost ve kardeş Türk dünyasıyla, müttefiklerimizle paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Kazakistan Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmekte olan "Digital Bridge-2022" Uluslararası Forumu'na Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Özbekistan Bilgi Teknolojilerini Geliştirme ve Komünikasyon Bakanı Şerzod Şermatov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Farid Ahmadov, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Yardımcısı İndira Şarşenova ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Badhdad Amreyev de katılıyor.Bakan Varank, Astana temasları kapsamında ikili görüşmeler ve Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.