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Bakan Soylu: Katil Demirtaş, PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya üzerinden Demirtaş2a cevap vererek, "O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun" dedi.

Bakan Soylu: Katil Demirtaş, PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun
Ekleme: 27.09.2022 - 17:18 Güncelleme: 27.09.2022 - 17:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Katil Demirtaş, PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun
Dün gece saatlerinde teröristler tarafından Mersin'deki polisevine saldırı düzenlendi.

PKK'lı iki kadın terörist, güvenlik güçlerine ateş açtı. Ekiplerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.

1 polis memuru şehit oldu
Açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı.

Durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Siyasi isimler saldırıyı kınadı
Yaşanan olayın ardından birçok siyasi isim saldırıyı kınadı.

Sosya medya üzerinden paylaşım yapan isimlerin arasında PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yer aldı.

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Demirtaş'a cevap geldi.

'O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki...'
Resmi hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

'KATİL DEMİRTAŞ!

Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır...'

Bakan Soylu: Katil Demirtaş, PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun
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