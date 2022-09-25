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Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!

Eskişehir'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi… Akrabalarının evini basan baba ve iki oğlu, Volkan Şener ile Polat Gezgin'i pompalı tüfekle katletti. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak kelepçelendi…

Ekleme: 25.09.2022 - 17:29 Güncelleme: 25.09.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!
Tepebaşı ilçesinde oturan İsmail A. (50) çocukları Beytocan A. (20) ve Baran A. (22), Yeşiltepe Mahallesi'nde 8892'nci Sokak üzerinde oturan Volkan Şener ile Polat Gezgin'in evine gitti. İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Evde çıkan arbedede İsmail A. ve oğulları Baran A. ile Beytocan A., pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Volkan Şener ile Polat Gezgin ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şener ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Gezgin ise yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Şener ve Polat kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yanı sıra çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri, şüphelileri yakalamak için Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerinde araştırma yaptı. Şüpheliler yaşanan takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlılarından Beytocan A., 'Cinayet falan işlemedim, onlar dayımın oğlu benim' dedi.
İşlemlerinin ardından 3 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor...

Son dakika: Eskişehir’de akraba vahşeti! Evi bastılar: 2 ölü!



 







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