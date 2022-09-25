  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Çorum'da düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Yılmaz'a (46), 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' ve 'vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından toplam 50 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz, "Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum; çok üzgünüm" dedi.

Ekleme: 25.09.2022 - 19:53 Güncelleme: 25.09.2022 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapisOlay, geçen yıl kasım ayında, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz'ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

DÜĞÜN KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINDA

Hakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra, ölen ve tutuklu sanığın yakınları katıldı.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Tutuklu sanık Murat Yılmaz, son savunmasında olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürerek, 'Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm' dedi.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Dava dosyasında düğün kamerası tarafından çekilen ve 2 kişinin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerde yer aldı.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Mahkeme heyeti sanığa, 'Olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıldan toplamda 44 yıl, 'vahim nitelikte silah kullanma' suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 50 sene hapis cezası verdi.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Öte yandan mahkeme sonrası adliye koridorlarında sanık ve ölenlerin yakınları arasında arbede yaşandı. Polisin müdahale ettiği kişiler, adliye dışına çıkarıldı.

Kanlı düğün: Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı, iki kişinin ölümüne 50 yıl hapis

Düğünde maganda kurşunuyla 2 kişinin ölümüne 50 yıl hapis
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na afiş pozu tepkisi: Vatan haini Demirtaş'a seninleyim mesajıdır
AK Parti'li Turan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı! 'Gel hodri meydan'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?
Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: 'Bir daha gelmeyeceğim'
MSB açıkladı! Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti...
Amedspor taraftarlarından bir rezillik daha! Bayraklarla mesaj vermeye çalıştılar...
Yerli ve milli 'Sancar SİDA' parmak ısırttı: Mavi Vatan ondan sorulacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Eski CHP'li Sevigen'den çok tartışılacak sözler: Meral Hanım'ın bağlı olduğu dış güçler var
Erdoğan müjdelemişti: Yerli uçak bombalarında ilk sevkiyat gerçekleşti
Yunanistan'dan Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı
Malatya'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti
Emekçiye tehdit akrabaya kıyak! CHP’li Başkan yeğenini belediyede müdür yaptı
Lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: Bir bebek öldü, dokuz kişi yaralandı
Yunanistan yine çocuk öldürdü
Meral Akşener'in korumaları CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı
Bakan Koca'dan 'ambulansın önünü kesen kadın sürücü' açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Kaybederseniz ne yapacaksınız' sorusuna yanıt
Disisleri Bakani Çavusoglu: 'Simdi Temel Hedefimiz Putin Ile Zelenskiy'i Bir Araya Getirmek'
Mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yağdı

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Enerji krizi Eyfel Kulesi'ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi

TOGG'un ilk sahibi kim olacak: Fabrikada sona gelindi