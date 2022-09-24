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Başkan Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi

Recep Tayyip Erdoğan, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olan ve son testleri yapılan, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi. Türkiye'nin amiral gemisi olan "TCG Anadolu'nun son testleri yapılırken, bu yıl sonuna kadar da hizmete girmesi planlanıyor.

Ekleme: 24.09.2022 - 19:30 Güncelleme: 24.09.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi
Başkan Erdoğan saat 16.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Başkan Erdoğan'ın helikopteri Sakarya'ya gitmek için havalandı.

HAVADAN İNCELEDİ!

Başkan Erdoğan'ın Sakarya'ya giderken Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisini havadan incelediği öğrenildi.

Başkan Erdoğan TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi | Video

30 ADET HAVA ARACINI TAŞIYABİLİYOR

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabilecekken havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla da operasyonlara katılabilecek.

Farklı donanımlara da sahip olan dev gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında 'hastane gemisi' olarak da görev yapabilecek.

Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor..

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı. 4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor. Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.

232 METRE UZUNLUĞUNDA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor.

TÜM DENİZLERDE KULLANILABİLECEK

Dev gemide 11 adet de farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor. Gemi bin 165 metrekarelik havuza, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına da sahip. Bir tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek.

30 ADET HAVA ARACINI TAŞIYABİLİYOR

Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor.
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