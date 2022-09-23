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THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'

356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atarak ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serap Özer'in isyanı damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'
Ekleme: 23.09.2022 - 18:49 Güncelleme: 23.09.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin
THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'
Son dakika haberi: 6'sı tutuklu 21 sanıklı dava Arnavutluk'ta yakalanan CEO Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı. Duruşmada savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmezken mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede Arnavutluk'ta yakalanan Ceo Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 şüpheliye dava açılmıştı.

Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başlayab duruşmaya 6 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'FARUK FATİH TEK BAŞINA MAİL BİLE ZOR ATAR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Umut A., beyanında Thodex şirketinin parasal konularını tutuklu sanık Serap Özer'in yönettiğini söylerken 'Faruk Fatih Özer'i şuraya oturtsak tek başına mail bile zor atar. Teknik konularda bilgisi sıfırdı. O yüzden işleri buraya kadar tek başına yönetmesi imkansız. Tutuklu sanıklar da soğuk cüzdana erişebiliyordu. Ben şirkette 1 yıl kadar çalışmıştım ve Özer'in bana mobing uygulamasından dolayı işten ayrılmıştım' şeklinde konuştu.

THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'

'SUÇLU OLSAM BEN DE KAÇMAZ MIYDIM'

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Serap Özer, 'Bizim aramızda Faruk Fatih Özer'le şakalaşma bile olmazdı. Ben maaşlı çalışanıydım. Muhasebe görevindeydim. Ben 18 aydır tutukluyum. 4 yıldır yatalak annemle ilgileniyordum şu an ilgilenen kimse yok çünkü ben kendimi aklayamıyorum. Tüm yetki Faruk Fatih Özer de ben yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim. Polis arayınca kendim gittim. Üzerime atılı suçlarla ilgili en ufak bir ilgim olsa en başta Faruk Bey'le kaçmaz mıydım' diyerek üzerine atılı hiçbir suçu kabul etmediğini söyledi.

THODEX davasında flaş gelişme: Faruk Fatih Özer'e isyan etti! 'Tek başına zor yapar'

MAAŞLI ÇALIŞAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Savunmasını devamında sanık Serap Özer, 'Mart ayından beri ödemeleri yapıyormuş. Zarar gidermeleri o yapıyor. Ben istesem bile yapamam çünkü maaşlı çalışanım. Biliyorsunuz 30 Ağustos'ta tutuklandı ve iadesi olunacak. Benim en ufak ilgim olmamasına rağmen bu kadar süre zarfında kanıt yokken tutuklu olmam ve annemin gün geçtikçe kötüleşmesi yatağa daha fazla mahkum olması... En kötü durumda ev hapsiyle tahliyemi istiyorum' dedi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Faruk Fatih Özer'in ağabeyi tutuklu sanık Güven Özer ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme duruşma sonu, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamıyla infazının beklenmesine karar vererek davayı erteledi.
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