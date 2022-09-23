Faiz artırmak çare olmadı: Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde
İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırması sterlinde yaşanan değer kaybına engel olamadı. Sterlin, dolar karşısında son 37 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi.
İngiltere Merkez Bankası (BOE), dün faizi 50 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkarıldı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
Ancak faiz artırma kararı, sterlinde yaşanan değer kaybına çözüm olmadı.
SON 37 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Sterlin, dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü.
FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDECEKLER
Öte yandan, ekonomik daralma öngörülen İngiltere'de önümüzdeki günlerde politika faizinin artırımına devam edileceğinin sinyalleri veriliyor.
Ancak faiz artırma kararı, sterlinde yaşanan değer kaybına çözüm olmadı.
SON 37 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Sterlin, dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü.
FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDECEKLER
Öte yandan, ekonomik daralma öngörülen İngiltere'de önümüzdeki günlerde politika faizinin artırımına devam edileceğinin sinyalleri veriliyor.