Faiz artırmak çare olmadı: Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere Merkez Bankası (BOE), dün faizi 50 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkarıldı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı.Ancak faiz artırma kararı, sterlinde yaşanan değer kaybına çözüm olmadı.SON 37 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİSterlin, dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü.FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDECEKLERÖte yandan, ekonomik daralma öngörülen İngiltere'de önümüzdeki günlerde politika faizinin artırımına devam edileceğinin sinyalleri veriliyor.