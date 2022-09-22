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Beyaz Gazete
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Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor

6'lı masada derin çatlakların oluştuğu belirtildi. CHP'nin HDP mesajlarının İyi Parti'yi rahatsız ettiğine ve Babacan ile Kılıçdaroğlu arasında gizli anlaşma ihtimaline dikkat çekildi.

Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
Ekleme: 22.09.2022 - 09:06 Güncelleme: 22.09.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
Türkiye, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı ve meclis seçimine kilitlenirken, partiler çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı, adayının şimdiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan etti. Ancak 6'lı masa olarak anılan oluşumda yer alan partiler henüz ortak adaylarının kim olduğunu açıklamadı.

'6'lı masa, dağılmamak için mücadele veriyor'
Financial Times gazetesi, söz konusu muhalefet partilerini işaret ederek, 'Koalisyonun gelecek yılki seçimler için büyük umutları var ama çatlaklar ortaya çıkarken, dağılmamak için mücadele veriyorlar.' diye yazdı.

'Teorik olarak Erdoğan'a karşı birleşen partiler arasındaki ilişkilerin gergin olduğu, birlikte çay bile içmek istemediklerine' dikkat çekildi.

İyi Parti ile HDP arasındaki gerilim
Yapılan analizde, 'İyi Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde HDP ile asla aynı masaya oturmayacağını söyledi. HDP'liler, Akşener'e 'seninle aynı kıraathanede çay içmeyiz' dedi.' hatırlatması yapıldı.

Altılı masayı oluşturan bileşenlerin, gelecek yıl yapılacak seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 'tarihi fırsat' olarak gördükleri belirtilerek, ancak cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a karşı ortak adayın kim olacağının henüz belirsizliğini koruduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

'Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili'
'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener, kamuoyu önünde birlikte çalışmaya kararlı olsa da, yaklaşan seçim stratejisi üzerinde derin ve büyüyen çatlaklar var. Gerilimin en büyük kaynağı, ortak adayın kimin olacağıyla ilgili.

'Kılıçdaroğlu kendini öne sürüyor, Akşener Yavaş'ı istiyor'
73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yenme olasılığının birkaç alternatiften daha düşük olduğunu söyleyen anketlere rağmen, kendini öne sürmeye kararlı. Akşener, (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı) Mansur Yavaş'ı aday göstermeyi tercih ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu, bunu kamuoyu önünde dışladı.

Babacan ile Kılıçdaroğlu arasında gizli anlaşma iddiası
Bir başka endişe kaynağı da İyi parti yetkililerinin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın eski ekonomi şefi Ali Babacan başkanlığındaki Deva gibi daha küçük partilerle gizli anlaşmalar yapacağına dair korkuları. Kılıçdaroğlu'nun, kendi adaylığına verdiği destek karşılığında Babacan'a ekonomi yönetimini vaat etmesinden korkuyorlar.

CHP'nin HDP'ye yönelik mesajları İyi Parti'yi rahatsız etti
İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun, altı partili muhalefet ittifakının bir parçası olmayan HDP'ye yönelik açıklığından da rahatsız oldu. İyi Parti yetkilileri, bunu Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığına destek sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriyor.

Kuşoğlu: Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır
CHP yetkilileri, son seçimlerde yüzde 11 oy almış bir partinin desteğini almanın çok önemli olduğuna inanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın müttefiki Bülent Kuşoğlu, diğer partilerin CHP liderinin adaylığına karşı çıkmakta ısrar ederse muhalefet ittifakının 'dağılacağı' konusunda uyardı.'

Financial Times: Erdoğan karşıtı ittifak, çatlaklarla mücadele veriyor
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