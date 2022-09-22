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CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!

HDP ile olan gizli ittifakı artık gün yüzüne çıkan CHP’de yeni bir skandal patlak verdi. CHP PM Üyesi Nevaf Bilek’in Diyarbakır’da Kürtçe verdiği röportajda Diyarbakır için ‘Kürdistan’ın başkenti’ ifadesini kullanmasının ardından şimdi de CHP’nin Aile Destek Sigortası programının internet sitesine girenler ‘eyalet’ ifadesiyle karşılaştı. CHP’nin resmi internet sitesinde kullanılan ‘eyalet’ ifadesi kısa süre sonra kaldırıldı ve yerine ‘devlet’ yazıldı.

CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!
Ekleme: 22.09.2022 - 14:00 Güncelleme: 22.09.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözü, CHP PM Üyesi Nevaf Bilek'in Kürdistan çıkışı derken bir skandalda CHP'nin resmi internet sitesinde patladı. CHP'nin Aile Destek Sigortası sitesine giriş yapanlar skandal bir ifade ile karşılaştı.

'EYALET ' İFADESİNİ KULLANDILAR
CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ortak projesi olan Aile Destek Sigortası programında bir skandala imza atıldı. CHP'nin resmi internet sitesinde yer alan https://ailedestekleri.chp.org.tr adresli siteye giriş yapanlar karşılarında 'eyalet' ifadesi ile karşılaştı.

'EYALET'İ' DEVLET İLE DEĞİŞTİRDİLER
CHP'nin resmi internet sitesinde kullanılan skandal 'eyalet' ifadesinin fark edilmesi üzerine site güncellendi. 'Eyalet' yerine 'devlet' kelimesi yazıldı. Aile Destek Sigortası Programını hazırlayanlar arasında yer alan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın 2011 yılında ''İşsizseniz İşimiz Sizsiniz'' sloganıyla başlattığı ''GenceArtı Projesi'' de yine fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

'DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN BAŞKENTİDİR'
CHP'nin Diyarbakır İl Kongresinde yabancı bir basın yayın kuruluşuna Kürtçe verdiği röportajda Diyarbakır için Kürdistan'ın başkenti ifadesini kullanan CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek'in bu skandal açıklaması da tepkileri beraberinde getirmişti. İktidara geldiklerinde ana dilde eğitimi de serbest bırakacaklarını belirten Nevaf Bilek'in açıklamaların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

HDP ile olan gizli ittifakı artık gün yüzüne çıkan Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da ise afişlerle tepki gösterilmişti.

CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!

Bilbordlara asılan afişlerde CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir sözleri yer almıştı.
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CHP’den önce Kürdistan şimdi de ‘eyalet’ skandalı!
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