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BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Ekleme: 22.09.2022 - 19:05 Güncelleme: 22.09.2022 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esirinin mübadelesindeki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen oturumda, Ukrayna-Rusya savaşının bitecek gibi görünmediğine dikkati çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik kararının 'tehlikeli ve rahatsız' edici olduğunu belirten Guterres, bu adımla barıştan uzaklaşıldığını ve daha fazla kan döküleceğini söyledi.

Guterres, 'Bu anlamsız savaş, Ukrayna'ya ve tüm dünyaya sınırsız ve korkunç zarar verme potansiyeline sahip.' dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandum planlarının da son derece endişe verici olduğunu dile getiren Guterres, güç kullanarak başka bir ülkenin topraklarını ilhak etmenin uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini kaydetti.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Uluslararası Ceza Mamkemesinin (ICC), Ukrayna'da son derece rahatsız eden insan hakları ihlallerine yönelik soruşturma başlattığını vurgulayan Guterres, taraflara ICC ile iş birliği çağrısı yaptı.

Guterres, Ukrayna ve Rusya arasında 200'den fazla savaş esirinin mübadelesinin olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, 'Bu anlaşmadaki rolleri dolayısıyla Türkiye ve Suudi Arabistan hükümetlerine teşekkür ediyorum.' dedi.

BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...

Türkiye'nin desteğiyle temmuzda Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan tahıl anlaşması sayesinde de 4,3 milyon metrik tondan fazla tahıl ve gıdanın ihracının gerçekleştiğini hatırlatan Guterres, tahıl ve gıda taşıyan gemilerin Afganistan, Afrika ve Yemen dahil 29 ülkeye gittiğini aktardı.

Guterres, BM'nin Rusya ile amonyum nitrat dahil olmak üzere Rus gıda ve gübre ürünlerinin küresel pazarlara erişimi için bir mutabakat da imzaladığını belirtti.

BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...

'SAVAŞIN SONLANDIRILMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM'

Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini ifade etmişti.

Başkan Erdoğan, esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etmiş ve 'Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum' sözlerini kullanmıştı.


BM'den Türkiye'ye 'savaş esiri takası' teşekkürü...
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