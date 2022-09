TOGG için tarih verdi: SUV modelinde fiyat ne olacak?

Türkiye'nin merakla beklediği TOGG'da sona gelindi. Herkesin aklında aynı sorular var. TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG'un fiyatı ne olacak? TOGG modeli ve fiyatı ile ilgili son dakika açılamasını Bakan Varank yaptı.Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV'u pazara çıkaracak.Cumhuriyet'in ilanın gününde 29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan TOGG fabrikasının açılışı yapılacak. İlk yerli araç 29 Ekim tarihin üretim bandından inecek. Bugün vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor..Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.Yılın son çeyreğinde gaza basmaya hazırlanan Togg, C segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olmasının yanı sıra tasarımı ve teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un en önemli özelliklerinden biri, kısa sürede şarj edilebilmesi. Togg, 30 dakikanın altında bir sürede yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Bu sayede sürücü uzun yolda yeterli hız ve zaman kazanacak.Togg'un kısa sürede şarj edilebilme özelliği, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin kullanıldığı uzun ömürlü batarya sayesinde olacak. Güçlü batarya ile araç, 200 beygir güç ile 7.6 saniye 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 0-100 km hızlanabilecek.,Togg'un vizyonunu yansıtan cihaz, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.Togg, doğuştan elektrikli modüler platformu ile 300 km ve 500 km olmak üzere menzilde iki seçenek sunuyor. Otomobil, teknik donanımı ile sürekli üretildiği merkeze bağlı olacak. Bu özellik sayesinde tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi yazılımsal güncellemeleri 4G ve 5G bağlantısıyla alabilecek.Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip araç, geleceği çağrıştırıyor. Ön camı Pininfarina stüdyolarında üretilen otomobilin, jantları da çok kollu tasarımıyla Türkiye'nin lale motifini yansıtmayı hedefledi.Togg'un iç tasarımı ise yolcuların kabin deneyimi göz önünde bulundurularak geliştirildi. İç kısımlarda kullanılan açık renkler ferah bir görüntü sunuyor.Emniyet kemerlerinde kullanılan açık mavi rengi ise iç tasarımın başka bir özelliği. Aracın iç tasarımında C SUV'un tasarımına sadık kalınırken, direksiyon simidi daha sportif bir şekilde yenilendi. Aracın iç ve dış tasarımı Murat Günak ve Togg ekibi tarafından yapıldı.Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV'un pazara çıkması için uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanması beklenecek.Togg, 2030 yılına kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi hedefliyor. Üretimdeki tedarikçilerin yüzde 75'i Türkiye'den, yüzde 25'i ise Avrupa ve Asya ülkelerinin küresel şirketlerinden oluşuyor.Ekim ayında banttan inecek olan TOGG için en çok merak edilen konu TOGG'un fiyatı kaç para olacak? Bakan Varank TOGG'un fiyatını daha önce açıklamıştı. Varank, piyasada şu anda bulunan C segment SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak' diyerek bu açıklamasını yineledi.TOGG için 81 ilde altyapı çalışmaları devam ediyor. 81 ilde bin 500 şarj istasyonu olacak. Türkiye'nin uzay yolcusu için seçmelerin sürdüğünü ve rakamın 15 bine indiğini söyledi..