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Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım

Almanya Başbakanı, "ŞİÖ, küresel yaşama katkı sağlamıyor. Bu gelişmeden rahatsızlık duyuyorum" dedi.

Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Ekleme: 21.09.2022 - 10:15 Güncelleme: 21.09.2022 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Olaf Scholz: Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılma girişiminden rahatsızım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) dair önemli bir mesaj verdi.

Erdoğan, "Farklı arayışlar içerisine girme durumunda da olabiliriz. Avrupa Birliği, 52 yıldır bizi yanına yaklaştırmayacak ve sonra 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?' diyecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Şanghay mesajı Scholz'un gündeminde

New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Ankara'nın ŞİÖ'ye katılma girişimlerinden "çok rahatsız" olduğunu söyledi.

Scholz, "ŞİÖ, küresel birlikte yaşama önemli bir katkı sağlayan organizasyon değil." diye konuştu.

"Bu gelişmeden çok rahatsızım"

Konuşmasının devamında Scholz, "Dolayısıyla bu gelişmeden çok rahatsızım. Ancak sonunda, bizi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başarılı olmayabileceğini netleştirmeye iten şeyin ne olduğu konusunda hemfikir olmak önemli." dedi.

Reuters: Türkiye, Şanghay üyeliğini hedefliyor

Haberi aktaran Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda NATO ittifakının bir üyesi olan Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğini hedeflediğini söyledi." notunu paylaştı.

Erdoğan'ın Özbekistan temasları

ABD'ye seyahatinden önce Özbekistan'a giden Erdoğan, burada düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'ne katılmıştı.

Toplantıda, küresel meselelere dair Türkiye'nin duruşundan bahseden Erdoğan, zirveye katılan diğer ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.
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