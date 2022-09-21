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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD’nin New York kentinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı. Buluşmada Başkan Erdoğan ile Yoon Suk-yeol arasında önemli diyaloglar yaşandı. Yoon Suk-yeol, Başkan Erdoğan'dan övgüyle bahsederken, Erdoğan'ın çıkışı ise dikkatlerden kaçmadı. .

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'
Ekleme: 21.09.2022 - 00:45 Güncelleme: 21.09.2022 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, BM Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, sohbet sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol'u tanıştırdı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol, Başkan Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi..

Başkan Erdoğan, Güney Kore Başkanı Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, 'Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var' dedi.

Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da söyledi.

Öte yandan, Başkan Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de ayaküstü sohbet etti.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Başkan Erdoğan arasında o diyalog! 'Yapacağımız çok işler var'
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