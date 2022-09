TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor. Ancak devletine güvenen, geleceğe umutla bakan vatandaş yüzyılın projesine sahip çıkarak rekor talep göstermeye devam ediyor.Bir hafta olmadan kampanyaya yapılan toplam başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı.Muhalefet, hiç evi olmayan dar gelirlilere umut olan kampanyayla ilgili algı yaparak iyimser havayı bozmak için elinden geleni yapsa da TOKİ'nin geçmiş dönemdeki sosyal konut uygulamaları kriz sevicilerin çabalarını boşa çıkarıyor.TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.TOKİ her yıl çeşitli indirim kampanyaları da düzenliyor. Bu kampanyalarda borcunu erken ödeyip, tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına en az yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor.Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor.TOKİ'NİN kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.Malum çevre, TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürerken, rakamlar bunu da doğrulamıyor.Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak.Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. 20 yılın sonunda yapılacak toplam ödeme ise 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak.Muhalefetin algısına rağmen kampanya rekora koşuyor.Başvuru sayısı 3 milyon 935 bin 359'a çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız' dedi.Projenin temelinin ekimde atılacağını söyleyen Kurum, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek' diye konuştu.Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da sert bir dille uyardı: 'Sayın Kılıçdaroğlu, İşiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları YA-PACA-ĞIZ!'Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL. (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacak.'Başvuru süreci içinde' başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek.2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.E-devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekiyor. Ancak sistemden veya kişini bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-devlet başvuru yapılamadığında, bankadan başvurusu yapmalıdır.