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Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Pendik D-100 karayolunda yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 20.09.2022 - 16:52 Güncelleme: 20.09.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Kaza, saat 14.15 sıralarında Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EHC 113 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken hemen arkasında seyir halinde olan 34 BYY 78 plakalı Ahmet Özhan yönetimindeki hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu sağ şeritte durdu. Kazaya karışan araçların hemen arkasında seyir halinde olan ve Çankırı'dan İstanbul'a gelen Serkan Ayhan yönetimindeki 34 FBN 991 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsü kaza sonucu önünde duran hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

Yaşanan zincirleme trafik kazası sonucu içerisinde yolcularında bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Serkan Ayhan araç içerisinde sıkışarak yaralanırken muavin de kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken Çankırı'dan İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Kaza sonucu D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan yolcu otobüsünde bulunan vatandaş Bayram Hasçelik, 'Çankırı'dan geliyorduk. Otobüsün arka tarafındaydık. Çarpmanın etkisiyle şoförün bağırdığını duyduk. Ben 112'yi aradım. Şoför ve muavin yaralandı' dedi.

Yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlardan Satı Kaya, 'Kamyon duruyordu, bizim otobüste arkadan çarptı. Muavin ve otobüs şoförü yaralandı' dedi. Yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlardan Hüsnü Pusat, 'Sağ şeritte gidiyorduk, kamyon birden durunca frene bastı otobüs şoförü ama duramadı, kaza yaptık' dedi.
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