Cemaatin secdeye gitmesini bekledi! Camide 'pes' dedirten hırsızlık

İstanbul Beyoğlu'nda bir camide yaşanan hırsızlık olayı "pes" dedirtti. Namaz kılan kişinin secdeye gitmesini bekleyen şahıs, içinde yaklaşık 15 bin lira değerinde cep telefonu ile 90 bin lira bulunan çantasını çaldı. Namaz bittikten sonra çantasını bulamayan kişi şikayetçi olurken olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan Taksim Camii'ne akşam namazını cemaatle kılmak için gelen bir kişi, içinde yaklaşık 15 bin lira değerindeki cep telefonu ile 90 bin lira bulunan el çantasını yanı başına koydu. Namaza duran cemaatin arasında bulunan şüpheli, vatandaşların secdeye gitmesini fırsat bilerek çantayı aldı. Şüpheli, çantayı aldıktan sonra camiden ayrıldı.NAMAZ BİTTİKTEN SONRA ANLADINamaz bittikten sonra çantasının yerinde olmadığı gören kişi, caminin güvenlik kameralarını izlediğinde, cemaatin secdeye gittiği sırada çantasının bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polis Merkezi'ne giden kişi, çantasını çalan şüpheliden şikayetçi oldu.