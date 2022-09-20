Ankara'da FETÖ operasyonu: 7'si avukat, 15 gözaltı

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.Güvenlik güçlerince Ankara merkezli 8 ilde, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında kapatılan Polis Akademizi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen kişiler baz alındı.Polis koleji mezunları hakkında çalışma başlatıldıHaklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için çalışma başlatıldı.Geniş kapsamlı yapılan operasyonlarda 7'si avukat 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.AA'nın aktarımına göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.